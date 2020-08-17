新冠肺炎｜廉署控建築分判商前管工　詐騙兼索聘用佣金約3.8萬元

廉政公署今日（17日）落案起訴一名建築分判商前管工，涉嫌貪污及詐騙。涉事管工從4名由他招聘的工人，索取並收取非法佣金及薪金款項共約3.8萬元，涉及9項罪名，包括一項欺詐、一項代理人索取利益，以及7項代理人接受利益罪。被告已獲廉署准予保釋，周三（19日）於東區裁判法院應訊。

廉政公署今日（17日）落案起訴一名建築分判商前管工，控告他涉嫌貪污及詐騙，從四名由他招聘的工人索取並收取非法佣金及薪金款項共約3.8萬元。（資料圖片）

被告張曉輝（59歲）為梁杯板模工程公司（梁杯板模）前管工，合共被控9項罪名，即1項欺詐，涉違反《盜竊罪條例》第16A條；1項代理人索取利益及7項代理人接受利益，涉違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。



被告於案發時，為梁杯板模的管工，該公司於2017年5月獲承判西環一個建築地盤，進行模板工程，而被告獲指派為該項工程招聘工人。



張曉輝涉嫌於2017年12月4日至2018年5月18日期間，向一名工人偽稱根據公司政策，對方須向公司付還部分薪金，意圖詐騙而誘使該工人向他支付共逾1.8萬元，致使他獲得利益或該工人蒙受不利。

張亦涉於2018年3月5日至31日期間，向另一名工人索取每個工作天約350元，作為確保對方獲聘用的誘因或報酬，據報涉及4800元，涉干犯貪污罪。其餘7項貪污控罪，則涉被告於2018年2月14日至6月7日期間，從另外兩名工人接受共1.49萬元，作為確保兩人獲聘的誘因或報酬，而涉事公司在廉署調查案件期間，提供全面協助。