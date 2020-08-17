經歷新冠肺炎疫情　考生棄「神科」　選理大醫療化驗系望守護大眾

新冠肺炎疫情未見放緩，香港中學文憑試一再延期，嚴重影響考生的備試安排及情緒狀況，亦為他們帶來前所未有的壓力。大學聯招（JUPAS）早前放榜，而今年香港理工大學（理大）共取錄2,000多名學生，整體收生成績理想。有今屆考生盼為社會貢獻，利用自己的專業去服務大眾。

即將成為放射學系的新生的楊子健同學對物理及數理知識具濃厚興趣，因初中老師介紹而認識了放射學。他又認為，這學科除了幫助別人外，更能發揮自己的長處。他坦言，在中五時曾被學校預測成績只有20分，他自知當時成績無緣修讀放射學，但為了心儀學科，他訂立周詳的讀書計劃。在不同學科上有不同的讀書安排，而且在實踐計劃前有3個月的過渡期，他更刪除了手機上遊戲軟件，讓他慢慢適應並專注於自己的讀書，最終成功考獲32分。

於文憑試最佳六科39分的陳恩臨及潘鋒樺同學，將以最高分成績入讀職業治療及物理治療學。陳恩臨同學指她曾跟隨奧比斯去外地醫院服務病人，更代表學校參加領袖培訓計劃，接觸到有特殊需要的同學，留意到他們不但在學習上困難重重，心理上更有一定的壓力。她希望日後能為小眾服務，故選讀職業治療學系。就讀皇仁書院的潘鋒樺同學表示，學校輔導組的工作令他喜歡與人交流；而且他認為勞動階層為社會付出了不少，盼自己能成為物理治療師，並幫助他們重投生活。

選科心得 興趣最重要

考獲最佳5科32分的醫療化驗系新生李斯穎同學坦言，放榜成績比預期更好，令她喜出望外。她亦直言她身邊的親友曾勸喻她選擇其他「神科」，也曾考慮轉科，但因這次疫情令更多人認識在背後守護大眾健康的化驗師，親友也慢慢支持她的選擇。對於選科心得，李斯穎同學及楊子健同學均認為應遵從自己的興趣最為重要。他們又表示，別人的建議同樣重要，但最終決定權仍在自己手中，不應由他人去決定自己的未來。

另外，香港理工大學康復治療科學系講座教授及系主任曾永康教授稱今年考生報讀職業治療學及物理治療學人數並未因新冠肺炎疫情而減少；在入學收生成績中，兩個科目更是排列首位，今年物理治療及職業治療學系的平均成績分別是39.6分及37.8分。