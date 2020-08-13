JUPAS放榜2020｜港大攬4名7科5**狀元　除醫科外一人讀工學　

受疫情影響，第九屆中學文憑試（DSE）大學聯招結果（Jupas）延至今日（13日）放榜。今年7位考獲7科5**的「狀元」中，只有5人參與聯招，其中4人獲港大取錄，當中3人獲醫科取錄、1人則為工學學士；至於中大理學院，今年則取錄一名7科5**狀元。 本屆聯招獲正式取錄資格的學生比例較2019年高。參與聯招的41,664考生中，48%獲正式取錄資格，較去年45.5%多；至於獲派首三志願（Band A）者更高達8成，比去年的66.6%大增。

本屆DSE受疫情影響，考試、放榜一度延遲，幸最後順利完成。（資料圖片）

2020 DSE合共有52,687人報考，當中有45,931人是學校考生。而參加大學聯招爭奪教資會資助學額的41,664人中，48%（19,995人）獲正式取錄資格。

8成學生獲派Band A學士課程

獲得取錄資格的接近2萬人中，逾8成獲派首3志願（Band A），當中13,785人獲學士學位學額，2,389人則獲副學士或高級文憑學額。至於SSSDP「資助計劃」的全日制學士學位課程，共取錄3,568人。

獲正式遴選取錄資格者，須留意在明日（14日）下午5時前繳交留位費。至於有申請覆核DSE成績者，若獲取錄，亦可先交留位費。若成功覆核者，可在8月20日透過聯招帳戶，嘗試申請報讀較高次序（成績要求更高）的課程。

香港大學取錄了4名DSE狀元。（資料圖片）

5狀元參加聯招 4人獲港大取錄

今屆7名7科5**狀元中，有5人參與聯招。其中4人獲香港大學取錄，1人獲中文大學取錄。

據港大提供資料，3狀元獲內外全科醫學士課程取錄，1狀元則獲取錄入讀工學學士課程。而本屆最佳6科及最佳5科的平均收生分數，分別為32.6 及28.5分，皆屬全港最高。至於新設的「環球工程及商業」雙學位課程收生情況理想，最佳5科成績中位數達32分。港大另取錄約78名本地非華語生，比去年增逾兩成。

中文大學。（資料圖片／鄭子峰攝）

中大：錄取2958聯招生 為歷屆文憑試最多



香港中文大學今年取錄2,958名聯招生，為自2012年首屆DSE以來最多，其中99.5%為Band A考生。其中1名「狀元」獲取錄入讀理學士課程，另16名考獲6科5**的「榜眼」，獲取錄入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）、環球商業學、數學精研及新聞與傳播等。而醫學（環球醫學領袖培訓專修）今年錄取共36人，是課程推出以來，連續7年成為全港收生成績中位數最高分學科。

今年共13人獲中大頒發「運動員獎學金」，他們分別在田徑、羽毛球、籃球、越野賽、划艇、欖球、足球、壁球、乒乓球及排球有傑出表現，其中10人是香港青年軍、另有3人為學界體育聯會精英。另有124人透過「校長推薦計劃」獲得中大取錄。

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科大：8考生核心科失手 幸STEM科奪3星被特殊取錄



香港科技大學則表示，經聯招取錄1,673名DSE學生，當中98.3%為Band A考生。工商管理學士（環球商業管理）課程為科大本屆平均收生成績最好的科目，獲取錄的20名學生中，其中1人為考獲5科5**的「探花」，他在數學延伸部分亦考獲5**。

科大另錄取1名考獲6科5**的「榜眼」及1名考獲5科5**的「探花」，他們均在數學延伸部分考獲5**，獲科大理學士（量化金融學）取錄。此外，有8人在DSE其中一科核心科「失手」，未達3322要求，但因STEM科目考獲3星以上而獲科大理學院及工學院特殊取錄。

理工大學今年經聯招取錄2,322名學生入讀學士課程，另有597人經聯招獲高級文憑課程學額。（資料圖片）

理大：2,322聯招生獲學士課程取錄



理工大學則透露，2,322名聯招生獲理大全日制學士學額、597聯招生獲高級文憑課程學額。其中170人經傑出運動員推薦計劃獲理大取錄（當中124人屬有條件取錄或額外加分）；548人經校長推薦計劃獲取錄（當中202人屬有條件取錄或額外加分）。至於申請入讀的117名「殘疾人士」中，22人獲取錄。

教育大學今年透過聯招取錄約854名DSE考生，另會彈性取錄11名聯招考生。

至於城市大學，經聯招取錄約1,650名學生入讀學士學位課程，當中約90 %屬Band A 學生。