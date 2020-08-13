JUPAS放榜2020｜疫情下港大整體報讀人數微跌　推3聯招獎學金吸生

大學聯招（Jupas）今天（13日）放榜。疫情影響，香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅透露，由於應屆文憑試適齡考生人數減，加上疫情及反修例風波影響，港大整體接獲的收生申請較去年微跌。為勉勵考生在疫情中努力，港大今年新增了3項獎學金，向70至80名學生派發合共約200萬元，支持他們升學、交流或創業。獎學金得主包括一名夢想成為科學家的基層學生，以及一名有志投身AI行業、中四起積極參與研討會及尋找實習機會的男生。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅透露，由於應屆文憑試適齡考生人數減，加上疫情及反修例風波影響，港大整體接獲的收生申請較去年微跌。（資料圖片）

本地適齡生減 非本地生因疫情未有到港 令報數人數微跌

嚴志堅表示，今年港大整體收生與往年分別不大，應屆文憑試考生減少，令聯招生亦減少；而非本地生考慮到本港情況、兩地疫情，延遲報名或未決定是否來港，令報讀人數微跌。他又說，有境外申請者透過新聞片段接觸到香港反修例風波下的情況，擔心安全問題而卻步。因港大報讀人數一向遠多於學額，故整體收生成績沒大變動，惟難估計最終真正入讀人數。

嚴志堅又指，或受疫情影響，更多同學有志投身醫療行業，醫療相關科目收生情況理想。而跨學科課程亦深受同學歡迎，包括工程及商業學位課程，估計是同學預視將來工作需要跨學科知識有關。

港大為勉勵考生在疫情中繼續努力，推出了3項新增聯招獎學金，涉及應用人工智能、環球衞生及發展、金融科技、社工、教育及護理等課程，每名學生可獲2萬至4萬元獎學金。

應屆考生對AI感興趣 中四開始實習、翻譯AI書籍

來自華英中學的王遨研，在文憑試中考獲最佳6科37分、最佳5科31分，獲港大文理學士（應用人工智能）取錄。他獲得2萬元獎學金可用作創業。

王遨研透露，中四時受Tesla創始人啟發，對自動汽車、自動導航等範疇感興趣，認為AI 可便利人類生活，是未來發展的大趨勢，故中四起已積極參與不同研討會，成功入香港人工智能（Artificial Intelligence HK）公司實習，翻譯及圖像化複雜的AI概念，編撰成AI書籍在亞馬遜（Amazon）發行。

王遨研說，短期內會設計一個書評及影評手機應用程式，分析大數據後按用戶喜好推薦書籍及電影，並以短句列出重點，便利用戶。至於將來，王遨研說，大多跨國企業或AI公司都在香港設分部，在港成長的他預計未來亦會留港發展。

基層男生夢想成科學家 考入港大、劍橋合作計劃

而來自聖公會曾肇添中學的陳展洪則考獲最佳6科40分、5科34分佳績，獲港大理學士取錄，並入選「本科生科研培育計劃」及港大與劍橋大學合作的本科招生計劃（自然科學），得到兩萬元獎學金。他只要通過劍橋入學試，並在兩大學完成5年課程，便可取得港大及劍橋頒發的4個自然科學範疇相關學位。

陳展洪說，從少已對科學有濃厚興趣，愛看科學書籍及諾貝爾獎得主訪問，夢想成為科學家。但他直言，家境一般，若無獎學金，難承擔逾百萬元的留學費用，故未來會努力爭取獎學金。由於曾聽聞本港研究人員人工較低，科研資源不得海外，故他未來數年會留意各地情況，畢業時再決定在哪地發展。