6.26包圍警總｜地盤工涉向回警署便衣警拳打腳踢　否認暴動等開審

反修例示威引起連串示威，去年6月26日大批示威者包圍灣仔警察總部，一名地盤工期間涉拳打腳踢一名打算進入警署的便衣警，以致警員要拿起交通雪糕筒及水刮保護自己，事後警員口腔潰瘍。地盤工否認暴動罪及襲擊致造成身體傷害罪，案件今（17日）在區域法院開審。

被告岑曉麟（25歲）被控於去年6月26日在灣仔警署外參與暴動，及襲擊警員張金福。岑欲承認交替的非法集結罪，不獲控方接納，他另承認一項未有按法庭指令依期歸押罪。

去年6月26日，多名穿黑衣人士包圍灣仔警察總部，並在外噴漆及擲雞蛋等。(資料圖片)

當日警總遭人扔雞蛋及噴油漆

控方開案陳詞指，去年6月26日傍晚，民間人權陣線於中環愛丁堡廣場舉辦公眾集會，集會完結後，大批人士開始在警察總部一帶聚集，又在警總各個入口和通道堵路，其中有人更用油漆、膠帶及其他材料遮擋警總的閉路電視攝錄機，或向建築物牆壁扔雞蛋和噴塗油漆。

被告往警總前買新黑衣

被告在當日中午由住所離開，他當時身穿白色上衣、攜帶黑色背包，及後他到奧海城購買了一件黑衣上衣，並換上了該上衣。

當日晚上約11時，被告身穿黑衣、戴上黑口罩及黑手套前往警總正門，警員張金福於11時半身穿便裝抵達警總範圍，他嘗試經側門及西閘進入警總，但不成功。期間有集結人士懷疑他是警員並辱罵他，亦向他擲雜物，包括道路圍攔。

有便衣警欲回警署遇阻，並疑遭人拳打腳踢，最後要通知署內警員開閘讓他進入。(資料圖片)

+ 3 + 2

被告被指曾拳打回警署警員

後來有集結人士包圍張及阻他離開，於是張加快步伐跑向警總正門，與此同時，有10至20人追著他，被追趕期間，他被拳打腳踢，被告加入追打他。當張走到灣仔警署正門時，被告打了其右面一拳，再從後拳打他一下，又踢了他一下。

張遭人擲雞蛋及射激光

張及後抵灣仔警署平台，有集結人士向他擲雞蛋及向他眼睛射激光，他因擔心安危，拿起了交通雪糕筒及水刮保護自己，亦叫同事打開閘門。張因襲擊出現口腔潰瘍而破裂，並導致嚴重疼痛。

警總外膠紙發現被告指摸

被告後來在去年7月18日被捕，警方在警總閉路電視鏡頭拆下一把雨傘、雨傘套及一個連同一綑透明膠紙的黑色垃圾袋，並在膠紙上找到被告的指紋。

聆訊明續。

案件編號：DCCC 825/2019