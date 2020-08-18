新冠肺炎｜駿洋邨一至三座運作多4月　區議員：難接受遲半年入伙

新冠肺炎疫情持續，早前被徵用為檢疫中心的駿洋邨，原在本月中將全數交還房屋委員會。不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前在記者會上指，據她了解，「暫時不會歸還住。」 政府今日（18日）宣布，早前歸還房委會的第四、第五座，將於本月底開始陸續入伙；而第一至第三座則基於保障公眾健康的考慮，認為有必要繼續保留用作檢疫中心，估計可在本年年底停運，最快在2021年第二季初入伙。 政府會考慮再次以「防疫抗疫基金」為受影響的合資格準租戶提供紓緩安排，並會另行通知有關準租戶。

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政府指，隨着本港確診個案大幅上升，相關的密切接觸者數量亦大幅增加，以致對檢疫設施的需求構成極大壓力。政府基於保障公眾健康的考慮，認為有必要繼續保留第一至第三座用作檢疫中心。

政府會不斷留意疫情發展，審視檢疫設施的數量，及在可行情況下盡早停止使用該三座樓宇作檢疫中心。按政府現時估計，應可於本年年底、當設於竹篙灣檢疫中心第三期的2000個檢疫單位投入運作後，將停止使用駿洋邨第一至第三座作檢疫中心。其後會清空及徹底消毒有關單位並交還予房委會，預計需要數月進行頗多修繕工作，最快可在2021年第二季初開始陸續入伙。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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至於駿洋邨第一至第三座仍用作檢疫中心期間，衞生署會採取嚴密檢疫管理措施，包括限制檢疫人士必須留在檢疫單位內。如因醫療需要，檢疫人士會被安排由救護車從檢疫中心直接送往醫院。另外，除檢疫中心的工作及醫療人員外，檢疫人士不可與任何人士接觸。

第四及第五座設有獨立行人及車輛出入口

房屋署亦會以高身隔欄分隔檢疫中心及駿洋邨其餘部分，包括第四和第五座及駿洋商場。此外，由於第四和第五座設有獨立行人及車輛出入口，居民可經這些獨立通道出入駿洋邨。上述措施可讓往返檢疫中心的人士及車輛無須進出第四及第五座的範圍，政府指因此第四和第五座適合居住。政府亦建議駿洋邨居民應繼續遵從政府給予一般市民的防疫健康指引，包括正確佩戴外科口罩、保持個人衞生、經常保持雙手清潔並盡量與他人保持適當的社交距離。

延後近半年入伙的做法不能接受

駿洋邨當區區議員麥梓健直斥，房屋署原指駿洋邨檢疫中心將於8月中停運，而第一至三座可於10月入伙，認為延後近半年入伙的做法不能接受。他指早前曾建議政府租用酒店作檢疫用途，但一直未被採納，批評政府未有周全計劃。他續指，政府早前曾兩次派發津貼給準租戶，每次約6000元；但他指金額不足夠，認為政府今次再延後入伙日期，應向準租戶每月發放津貼。