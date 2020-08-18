呈分試｜教育局准合併小五及小六上學期兩試合一　跨境生可內地考

疫情下全港中小學生新學年將未能回校恢復面授課堂，教育局今日（18日）就升中呈分試作最新公布，教育局建議學校盡量在9月至10月初安排學生進行考試，萬一有實際困難未能進行考試，可以校內過往測考或網上學習表現等評估學生的各科積分。 教育局指，現時約7成學校已完成小五下學期的校內成績評核，而餘下3成學校中，有一半學校有跨境生。考慮到小六跨境生可回港復課時間及安排未能確定，有跨境生的學校可能面對困難，為令學校有更大彈性完成升中呈分試，教育局容許有跨境學生的學校，可選擇合併小五下學期及小六上學期兩次呈分試為1次，教育局會按相同機制調整每所學校的校內成績。另外，教育局致學校信件中，列明學校可考慮尋求內地姊妹學校或合適服務提供者，安排跨境生在內地考核。

教育局首席助理秘書長容寶樹今日在「局中人語」中表示，過去數周教育局與校長代表會面，商討疫情下升中呈分試的應對方案。（資料圖片））

學校可以小測和網上學習等估評成績 代替呈分試

現行派位機制下，小學須在小五下學期及小六上下學期並3次向教育局遞交學生的校內評核成績。而教育局首席助理秘書長容寶樹今日在「局中人語」中表示，過去數周教育局與校長代表會面，商討疫情下升中呈分試的應對方案。

教育局建議學校盡早為呈分試進行計劃，如疫情減退及可行情況下，盡量在9月至10月初安排學生考試或補考。若學校檢視校本情況後，認為有實際困難未能進行考試，可考慮為有關學生作校內專業評估，以替代小五下學期校內成績評核，如根據參考學生在小五上學期考試、過往段考、小測、網上學習、測驗或其他進展性評估表現等資料，評估各科積分。

教育局致全港小學校長的信件中，列明學校可考慮尋求內地姊妹學校或合適服務提供者，安排跨境生在內地進行考核。（資料圖片）

至於跨境生方面，教育局在「局中人語」中表示，容許有跨境學生的學校，選擇合併小五下學期及小六上學期兩次呈分為一次，教育局會按相同機制調整每間學校的校內成績。教育局形容，據以往數據分析，此做法會比豁免整體跨境生一次呈報成績影響較輕，可維持制度的公平性。而同日（18日）教育局致全港小學校長的信件中，列明學校可考慮尋求內地姊妹學校或合適服務提供者，安排跨境生在內地進行考核。

為減低疫情反覆影響「呈分試」的風險，教育局呼籲學校及早檢視及制訂校本評核機制和策略，考慮不同應變措施，萬一校內試因疫情而未能如期舉行，學校亦可按其校本專業的持續性評估機制，評核應屆學生表現。而學校應就有關持續性評估及「呈分試」的相關安排，諮詢家長及法團校董會或校董會。

教育局形容，此乃疫情不確定性下的彈性安排，據過往數據分析，相信做法不會對中一派位的公平性造成制度性衝擊。