新冠肺炎｜復課無期　跨境生退學　內地港人子弟學校插班申請飆升

受疫情影響，本港中小學生未知回校上課未定，跨境生回港日更難預計。小學跨境生自農曆年假起停課大半年，不少家長萌生退學念頭。有港人子弟學校校長表示，自香港教育局本月初宣布9月繼續停課後，半月內學校接獲超過200宗與轉學插班相關的查詢，至今報名插班升小二至升小五的人數有逾一百人，比上學年上升數倍，其中以升小五生最多；甚至有小六畢業生，即使獲派本港Band 1學校，亦因9月未能返港上面授課程，而選擇往內地升讀中學。 荃灣商會學校約四成半學生為跨境生，校長周劍豪坦言，曾有跨境生家長考慮為子女退學，但未有實際行動，亦有家長一邊保留本港學位，同時亦安排子女在內地私校插班上課。

羅湖港人子弟學校校長陳海源指，港府8月初宣布9月繼續停課後，半月內已接到200至300名家長查詢，逾百學生正式提交入學申請，與上學年整體只有20至30宗申請相比，插班生申請飆升。（資料圖片）

自教育局宣布9月不能回校上課後 收200至300家長查詢插班

位於深圳羅湖區的羅湖港人子弟學校，是內地少數專門招收港籍生的學校。該校校長陳海源回覆《香港01》查詢時表示，修例風波加上疫情影響，今年2月起，陸續收到在港就讀的跨境生家長查詢轉校事宜，但大多家長對返港學習仍抱觀望態度，直至香港教育局本月初宣布9月仍未能回校上課後，不足半月，該校已接到200至300名家長查詢，當中逾百學生已正式提交入學申請，對比去年一整個學期只有20至30宗申請，申請插班學生增加數倍。

（香港）疫情不知何時才好轉，雖然總會完，但不少家長已不想再等待，致電或親臨學校查詢，希望為子女申請轉學，尤其是小四升小五。 羅湖港人子弟學校校長陳海源

家長憂影響呈分試表現 安排升小五跨境生轉內地就讀

羅湖港人子弟學校每學期學費約10,900元人民幣，合資格學生可參加香港中學學位分配辦法，畢業生亦可選擇留在內地或回港升讀中學。陳海源說，部分家長期望子女將來在香港升中學，但香港疫情未穩，跨境生未知何時可回港，而內地疫情穩定、學校可恢復面授課程，不少家長擔心長期依賴電子學習會影響升中呈分試，而有意轉學。

但因香港升中呈分試橫跨小五、六，該校不接收小六插班生，陳指出，逾百名報名的插班生中，下學年升小五的學生佔最多，有逾30人。



港籍生怕長期上網課 放棄香港Band 1 學額

陳表示，以往該校畢業生，若獲得香港Band 1 中學錄取，畢業生多選擇到香港升學，惟今年有跨境生表明不希望長時間上網課，最後放棄香港Band 1學校學額，轉報內地中學。

插班報名人數大增，但陳海源直言，學校學額有限，初步估計最多只能錄取約20名插班生。（資料圖片／高仲明攝）

優先取錄成績佳、有內地就讀兄姊申請者



報名人數大增，但學額有限，陳海源指，初步估計最多只能錄取約20名插班生，將視乎小一新生的收生情況，再決定能否騰出學額接收更多插班生。插班生來自香港多區，為方便適應，學習能力及基礎較佳，且有兄姊於內地就讀的學生會獲優先取錄，陳海源解釋，「兄姊可協助家庭輔導，有支援可以適應得好些。」因應普遍港生拼音弱、接受的數學課程較內地慢，故該校將安排拼音班及主題式補課，協助港生適應。

荃灣商會學校校長周劍豪表示，得悉不少跨境生家長曾考慮退學，但暫未收到實際退學通知；亦有家長透露會為子女保留本港學位，同時安排子女在內地私校插班上課。（受訪者提供）

有跨境生家長保留香港學位 安排子女暫讀內地私校



約四成半學生屬跨境生的荃灣商會學校，校長周劍豪亦表示，得知跨境生家長有討論退學回內地的事宜，但該校暫沒接到實際退學申請。他指，小部分家長為免子女太長時間沒上學，安排子女在內地私校插班暫讀，但一直保留本地學額，計劃在兩地通關後再安排子女回港復課。

周劍豪直言，過去半年學校堅持教學，惟網課學習成效不及面授課堂，即使緊追教學進度，最多只有8成功效，故新學年起將另設主題式學習短片，每科會分主題上載教學影片，方便學生自學；另加強全人發展，除中英數常主科外，術科亦設實時課堂。