新冠肺炎｜國泰航空內部傳10月大裁員　工會引述高層：不需灰心

本港新冠肺炎疫情重創航運業，國泰航空日前公布截至今年6月底的中期業績，上半年虧損98.65億元。據悉，國泰員工內部群組日前流傳，公司有計劃於今年10月裁員，以地勤人員為例，傳裁三分之一人手，空勤人員方面，全球合計裁員規模達4,000人。 國泰空中服務員工會主席王思敏接受《香港01》查詢時表示，近日工會曾就裁員傳聞與高層會晤，她引述高層稱「暫不需擔憂」，而國泰現階段未有機艙服務員的提早退休計劃。 國泰航空回覆查詢時則指，不會就傳聞作出回應，但稱國泰管理團隊正全面檢視集團各方面的業務營運，將於今年第四季就航空公司未來的營運規模及模式，向董事局提出建議。

▼香港機場停機坪 泊滿飛機「奇觀」▼

+ 6 + 5 + 4

國泰員工內部群組日前流傳，國泰要求各部門今年9月交出裁員名單，並有意於10月「開刀」，傳聞裁員規模涉三分之一地勤人員；至於空勤人員方面，全球合計牽涉達4,000人。傳聞又指，國泰有機會向被解僱員工，提供相當於3個月或5個月月薪不等款項作為補。

國泰空中服務員工會主席王思敏承認，日前內部曾流傳裁員消息，故近日與高層會晤，並了解詳情。王思敏引述國泰高層稱，對裁員傳聞不需要太灰心，且透露國泰航空目前未有機艙服務員的提早退休計劃。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

《香港01》就裁員一事向國泰航空查詢，國泰發言人指，不會就傳聞作出回應。發言人續指，正如先前所公布，國泰管理團隊正全面檢視集團各方面業務營運，並將在今年第四季，就航空公司未來營運規模及模式，向董事局提出建議。



國泰航空主席賀以禮（Patrick Healy），於上周三（12日）的中期業績會，曾回應裁員一事。他當時指，新冠肺炎疫情對公司帶來前所未有挑戰，稱未來一段時間客運不會有明顯復甦。而國泰現時每月虧損現金約15億元，相關節流措施並不足夠。故此，集團須維持可持續的健康財政狀況，重組是「困難但必須的決定」，故將於第四季在董事局提出未來最合適的營運規模和模式，目前談論檢討結果是言之尚早。