保就業｜物管協會：有大型物管將補貼全數回饋業主　現限八成合理

政府今日（18日）公布保就業計劃第二期申請的細節，稱大型物管公司受疫情影響較小，要求大型物管公司收到第二期補貼後，將不少於八成的補貼回饋給業主或立案法團。香港物業管理公司協會會長陳志球表示，大型物管公司大多實報實銷，第一輪申請保就業資助後，大多數大型物管公司已經主動回饋業主，「好多是全數回饋，而家限定為八成亦比較合理，畢竟還有行政費等額外費用。」

陳志求指需要正面看待政府今次的安排，他指第一輪資助到帳後，已經有不少物業管理公司主動聯絡業主，安排一些回饋活動，包括減免管理費用、維修保養及贊助業主活動等。他解釋，大型物管公司大多實行實報實銷的制度，「呢排有疫情，好多物管公司都主動購買防疫物資，派發俾業主。」

羅致光稱，基於公平原則，當局需處理所有申請，從數據得知超市及物管受疫情影響較微，故在不影響機制下要求兩行業回饋市民。（鄭子峰攝）

對於政府的硬性要求大型物管公司回饋八成的資助，陳則表示合理，指處理保就業的款項亦需要一些人手及行政費用，相信政府亦是留意到這方面，才會釐定出八成這個數字，「有啲物管公司早前是全數回贈給業主或者立案法團。」

另外他指，不同大小的屋苑或會有不同程度的回饋，根據無關公司聘請人數、薪資同屋苑的戶數而有不同。

根據保就業計劃的〈已獲批名單〉資料顯示，在第一期中收取補助最多的兩間物管公司是啟勝管理服務有限公司和仲量聯行物業管理有限公司，分別獲1.36億和1.18億元的薪金補貼。

其中啟勝管理服務有限公司回覆《香港01》查詢時表示，該公司已將第一期獲批的補貼全數用作支付員工工資，亦已根據物業內涵蓋於計劃下員工所獲的資助金額，全數撥至其日常相關物業的管理賬戶。啟勝又表示會申請第二期的保就業計劃，並沿用第一期的形式處理相關補貼。

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