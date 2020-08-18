保就業｜百佳、惠康領津貼後需減價　律師質疑：有違競爭法風險

政府今午（18日）第二輪保就業計劃詳情，行政長官林鄭月娥今早表示，由於超級市場的生意額在疫情下不受影響，故今期要加入條件，兩間大型超級市場百佳及惠康，需為顧客提供減價，以及為弱勢社群提供超市券。不過，有律師認為計劃原意需好，但減價等於促銷，加上只針對兩間超市有違反公平的原則，若條文規定兩間特定超市要回贈，有違反《競爭法》風險，勸喻形式則沒有問題。

林鄭稱，百佳和惠康兩間大型街市在領取補貼同時，要為顧客提供減價優惠，同時要向弱勢社群弱及非政府機構提供超市券。（高仲明攝）

行政長官林鄭月娥今早宣布，由於是大型超級市場在疫情下沒受影響，甚至有統計數字指出，生意額沒有下跌，故第二期將要求兩間大型超級市場百佳及惠康，在領取補貼期間即9至11月，需為顧客提供減價，以及為弱勢社群提供超市券。

翻查上半年的零售數據，超級市場的銷貨價值持續較去年同期上升，多月錄得高於10%的升幅，而升幅最高月份為3月份，大增15.3%，近日雖然升幅放緩，但5月、6月亦分別有7.3%及4.5%的升幅，可見並未有受疫情影響。

在保就業名單中，百佳超級市場獲逾1.61億港元補貼額，承諾受薪僱員人數8千多人；牛奶有限公司獲批補貼3.99億港元，承諾受薪僱員人數2萬多人，集團旗下成員企業包括惠康超級市場。

HKTV Mall等公司都有申請 只針對兩大集團違公平原則

被問到只針對兩間大型超市百佳、惠康設保就業條件是否不公，林鄭今早回應指由於超市的規模有大有細，定義有困難，若以資助金額而言，以上兩間明顯規模巨大，而計劃屬於「及時雨」措施，不希望作「擾民之舉」，強調詳情可再與勞福局局長羅致光計議。

執業大律師陸偉雄表示，常人亦知減價等於促銷，而只針對百佳、惠康兩間超市，他認為已違反公平原則，「益咗大集團，HKTV Mall、優品360都有申請，咁依家咪個個幫襯百佳、惠康」。

執業大律師：有違反競爭法風險

他又認為，計劃原意雖好，但不能以「快」為選擇原因，「如果所有嘢都要快，益咗某一機構一定最快，但係忽略咗公平原則。」由於未有計劃細節，單以概念形式，他認為若條文規定兩間特定超市要回贈，有違反《競爭法》風險，勸喻形式則沒有問題。

執業大律師陸偉雄認為，若條文規定兩間特定超市要回贈，有違反競爭法風險。

學者：未受影響企業道德上或需回饋社會

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指出，確實有一些第一期申請保就業的企業未受到疫情影響，雖然說未有違反保就業的要求，但是事實上分薄了其他更有需要企業的資助，因此道德上或需要回饋社會。對於政府以行政命令的方式對一些申請企業設限，他認為政府需要有充分理據，且要根據公平、公正、公開的原則，對所有公司一視同仁。另外他認為，超市若自行減價，而非合謀定價，應不會違法《競爭法》。

至於第二次保就業申請將有強積金戶口、但停止供款的65歲以上長者僱員納入，是政策上的補漏，可以促使他們保住就業。至於65歲以上無強積金戶口的長者僱員，他則認為實質影響的人數應該較少。