新冠肺炎｜港源頭不明個案跌破兩成　專家：兩群組搞得掂才算好轉

新冠肺炎疫情持續，今天（18日）單日新增36宗確診個案，但源頭不明個案只有6宗，所佔比例不足20%，疫情似乎現曙光。 政府抗疫專家小組成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，單日數字不能反映疫情走勢，需觀察約一星期的數字，若確診數字及源頭不明比例持續下跌，才代表疫情正好轉。 他強調，印傭群組及葵涌貨櫃碼頭群組的未來發展是疫情的關鍵，認為政府有急切需要查明這兩個群組的爆發情況，並為所有外傭、葵涌貨櫃碼頭工人做檢測，以防疫情反彈。

今天單日新增36宗確診個案，但源頭不明個案只有6宗，所佔比例不足20%，疫情似乎現曙光。 （資料圖片／張浩維攝）

8月1日，本地感染個案有124宗，數字持續下跌，至今天有35宗。在這段時間，源頭不明個案佔本地感染約三成至五成，最高峰是8月13日，當天有65宗確診，當中33宗屬源頭不明，即佔逾半比例。而今天有35宗本地感染，當中6宗屬源頭不明，只佔17%，是8月1日起以來最低。

一直低於20%，才代表疫情正好轉

許樹昌表示，單日數字不能反映疫情走勢，需觀察約一星期的數字，若確診數字持續下跌，而源頭不明個案亦一直低於20%，才代表疫情正好轉。他引述香港大學醫學院院長梁卓偉指，病毒的即時繁殖率（Rt 值）有機會反彈，由現在約0.6回升至1或以上，即一個病人可傳染超過一人，許樹昌認為疫情仍可能有變化。

許樹昌直言，現時最影響疫情變化的是印傭群組及貨櫃碼頭群組，「呢兩個群組最急切需要搞清楚發生咩事」，他指兩個群組的隱形患者有機會是源頭不明個案的感染源頭，當局必須盡快為他們做檢測，包括為非住在僱傭公司安排的宿舍外傭做檢測，也應要求碼頭工人盡快交樣本瓶，「如果呢兩個群組搞得掂，疫情就可能持續下跌。」