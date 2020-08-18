新冠肺炎｜食安中心抽查40個巴西冷藏雞肉樣本　結果全部陰性

社會新聞
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深圳市疫情防控指揮部早前表示，龍崗區一份巴西進口的急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒。食環署食物安全中心今日（18日）指出，已從進口及批發層面中，抽取40個來自巴西的冷藏雞肉樣本作病毒檢測，檢測結果顯示，所有樣本呈陰性反應。

中心又指，會繼續跟進事件和因應最新情況採取適當行動。

巴西雞翼為港人至愛，本地超級市場輕易有售。 （資料圖片／梁煥敏攝）

涉事批次雞翼無在港發售

食環署發言人表示，中心8月13日得悉有關事件後，已即時向深圳及巴西有關當局了解事件，並與本地主要進口商及零售商跟進。調查發現，涉事批次雞翼迄今沒有在港發售。

不過，為審慎起見，中心亦暫時停止辦理相關廠房（註冊號：SIF601）的禽肉進口許可證申請，並等待有關當局提供進一步相關個案的調查和化驗資料。

無證據顯示人類會透過食物感染病毒

發言人表示，根據世界衞生組織和各地的食物安全機構資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物感染新冠肺炎病毒。

中心提醒市民應徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品，以及分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染。若接觸環境表面或未煮熟食物後，不應觸摸眼、耳、口或鼻。

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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