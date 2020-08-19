海高斯風球｜《01》杏花邨大澳直擊　8號風球狂風暴雨巨浪拍岸

颱風「海高斯」襲港，天文台於周二（18日）晚上10時40分改發今年首個8號東北烈風或暴風信號。在8號風球下，各區亦「橫風橫雨」，《香港01》記者於杏花邨及大澳直擊情況。 在杏花邨，約晚上10時後狂風暴雨，烈風吹到樹木東歪西倒，站在海傍眼睛亦未能張大；而不時有海浪湧上岸邊，湧浪甚至比成人更高。雖然杏花邨風雨交加，但仍無損一批市民到來「追風」，更有人站到岸邊，感受拍岸巨浪。 而在大澳雖然風勢未見太大，但同樣迎來暴雨，居民則紛紛在門外加上圍板及沙包等，以防水浸影響屋內。

▼直擊杏花邨情況▼

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杏花邨巨浪拍岸 浪花逾1米高

天文台指在海高斯於香港西南100公里左右掠過，本港風勢會進一步增強，預料八號烈風或暴風信號會於周二晚間至周三（19日）早上一段時間維持。在過去一小時，橫瀾島、大老山及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時73、72及64公里，最高陣風分別超過每小時94、100及79公里。

沿岸的杏花邨幾乎每次熱帶氣旋來襲都會感受到狂風，《香港01》記者由周二晚上7時許已在杏花邨海傍直擊情況。晚上8時多起，杏花邨明顯感受到強風，海面湧浪及白頭浪亦大增，更不時有巨浪拍岸，濺起的浪花逾1米高。杏花邨入夜後亦出現暴雨，記者在戶外採訪亦全身濕透。

▼直擊大澳情況▼

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「追風族」抱着燈柱才能站穩

另外，在天文台宣佈懸掛8號風球後，至少10名市民在杏花邨海旁「追風」，部份是住在附近的居民；甚至有「追風族」走到已關閉、最接近岸邊的海濱上，感受拍上岸的海浪，但見「追風族」都要抱着燈柱才能站穩。

有居民表示，2018年山竹吹襲杏花邨後，管理處明顯加強了防風措施，除了靠近海旁的大廈加裝防水閘，海邊亦加設大石，防止海浪沖上行人路。另有市民指，海高斯威力未如山竹，但亦屬近年較強的颳風，較帶同測風儀，在與海邊有一定距離的位置測風，感受風力。

▼直擊尖沙咀情況▼

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天文台指近幾日是天文大潮，周三早上部分低窪地區可能出現水浸或海水倒灌。大澳亦是其中一個低窪地區，以往熱帶氣旋吹襲時都出現嚴重水浸，《香港01》亦有記者於大澳直擊情況。雖然大澳風勢不算太大，但持續下起豪雨。現場所見，大澳居民在天文台改發8號風球前，已連忙用鐵板、木板圍堵門口，以防水浸入屋。

另外，亦有政府當局人員到場，於碼頭位置架起圍板，以防海水倒灌。大澳商戶曾先生指，以往曾試過水浸入其經營的餐廳內，「水浸到成條河咁，一浸就唔掂。」他在在村民、朋友協助下，將店舖外的物品，如雪櫃等全部搬入屋內。