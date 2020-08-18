海高斯風球｜今年首個八號風球將至　超市供應正常未見市民搶購

熱帶風暴海高斯逼近香港，據天文台署理高級科學主任江偉指，今日（18日）半夜至明早（19日）風勢會最大，天文台將考慮發八號風球。記者在傍晚時間，於多區超市視察，各類日用品及糧油食品供應穩定，未見出現搶購。有市民承認，已做好打風準備，例如增購食材，亦有市民如常採購，稱完全不擔心，因家中早有預備。

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超市未現搶購 市民稱不擔心

記者到多區超級市場及食品批發市場視察，人流未見顯著增加，貨架上肉類， 蔬菜及罐頭及生活用品都相當充足，未見短缺情況。街坊黃小姐表示，完全不擔心打風，維持平日購買的食材份量。她又指，超級市場距離寓所十分接近，家中亦有存貨，「真係打兩日風，亦不成問題」。

街坊梁小姐亦稱「日常生活都係咁」，對即將迎來今年首個八號風球，沒有太大擔心，認為如常購買需要份量便可，家中糧食亦充足。她表示，平日習慣一次過採購數天甚至一週份量的食材，所以每次購買的份量相對較其他人多。拖著手推購物車的街坊李小姐則表示，的確因應打風「順便買多咗」，認為打風期間「最好不出門」，故略比平日多買更多份量食材。李續指，今日購買的主要是肉類，菜，水果及罐頭類食品，一共買了300多元，比平時多。