海高斯風球｜颱風帶來風暴潮　大澳水浸未有入店舖　居民淡定應對

在上午8時，颱風海高斯集結在香港天文台以西約100公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移入內陸並逐漸減弱。《香港01》記者於大澳直擊，今早7時水位上升至3米多，一度大約至眼腳位置，對附近商戶影響未算太大，政府多個部門的工作人員到現場戒備，協助居民進出低窪地區。有居民表示這次颱風「來得快，去得快」，對比2018年超強颱風「山竹」相比「爭得遠，今次定啲嚟」。

+ 12 + 11 + 10

颱風海高斯吹襲香港，為本港大部份地區帶來狂風暴雨，一向以來，每逢有颱風吹襲，大澳亦會受到暴雨影響，昨晚懸掛八號風球期間，水位一到上升至三米左右，剛好到腳眼位置，不少附近商戶及居民已做好準備，用鐵板、木板及沙包等圍封門口位置，慎防有海水倒灌。早上八時，大部份商戶的水已經減退，居民忙於清理積水。

於大澳棚屋附近開設海鮮酒家的曾先生表示，今早七時水位一度至腳眼，即到店舖下梯級位置，幸好店內未有入水，未有造成財物損失，坦言「安樂晒」。它有憶述兩年前超強颱風山竹襲港期間，水深超過3.5米，洪水四方八面湧來，地下位置濕透，這次的風暴「爭得遠」，「水位相信都係咁上下，應該唔會太大破壞。」

居於石仔布街海邊沿岸的阿鴻表示，今早海水一度與家園成水平線，幸好未有造成太大破壞，昨晚已將部份財物放到較高位置，未有造成財物損失。

8月19日早上，大澳有海味店老闆表示，今早水位一度到渠口位置，幸好貨品未被浸濕。（梁煥敏攝）

離島民政事務處昨晚為大澳居民而設的水浸預警系統，協調居民疏散、救援及緊急支援的工作。海高斯正逐漸遠離香港，本港風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。