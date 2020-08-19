海高斯風球・交通消息｜改發三號風球　港鐵陸續恢復正常服務

熱帶氣旋「海高斯」逼近本港，移向廣東西部，並於今日凌晨增強為颱風，天文台在凌晨1時半發出9號風球，本港風勢凌厲，預料會於早上初時一段時間維持。港鐵架空路段在九號風球生效期間暫停服務，改發八號風球後需檢查已經逐漸恢復，提供有限度服務。 【11:10】天文台改發三號強風信號。港交所將會在下午恢復交易。

【12:00】新巴城巴大部份路線已陸續恢復服務，但部份路線因路面情況仍然暫停服務或需要改道行駛。

暫停服務路線: 6, 6X, 11, 15, 41A, 63, 73, 76, 260, 973

+ 6 + 5 + 4

【11:24】新巴城巴︰大部份路線已在上午11時起陸續恢復服務，但部份路線因路面情況仍然暫停服務或需要改道行駛。

暫停服務路線︰6, 6X, 9, 11, 12A, 14, 15, 41A, 43M, 63, 73, 76, 260, 971, 973

【11:15】九巴及龍運巴士宣布，所有巴士路線於上午11:00起恢復有限度服務。路線改道,︰九巴94，往西貢方向不停黃石碼頭至上窰及木棉山至西貢警署各站；往黃石碼頭方向不停上窰至黃石碼頭。九巴99，往西貢方向不停木棉山至西貢警署各站。

珊瑚海渡輪復航。西灣河來往三家村（三家村出發時間︰11:30）；西灣河來往觀塘（ 觀塘出發時間︰11:18）

【11:13】港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士正陸續回復正常服務。為確保車站人流暢順，車站已加派人手，有需要時會實施客流管理措施。

渡輪本地航線渡輪服務將於中午12時過後逐步恢復正常。由於現時海面情況仍然不穩，渡輪會較為顛簸，注意航行時間或會延長，而航班亦可能因此而延誤。

新渡輪本地航線渡輪服務將於中午過後開始逐步恢復正常。（新渡輪提供）

【11:10】天文台改發三號強風信號。港交所將會在下午恢復交易。

【11:02】九巴及龍運巴士宣布，除路線91外，所有巴士路線於上午11:00 起恢復有限度服務。暫停服務︰九巴91；路線改道︰九巴94，往西貢方向不停黃石碼頭至上窰及木棉山至西貢警署各站；往黃石碼頭方向不停上窰至黃石碼頭。九巴99，往西貢方向不停木棉山至西貢警署各站。

【09:53】港鐵表示，路天路段的檢查已完成。現時露天段亦可提供有限度服務。輕鐵亦逐步恢復有限度服務，而港鐵巴士服務則會繼續暫停。

現時列車服務安排如下：

觀塘綫 10 分鐘

荃灣綫 10 分鐘

港島綫 10 分鐘

南港島綫 10 分鐘

東鐵綫 • 紅磡站至上水站 10 分鐘

西鐵綫 10 分鐘

屯馬綫一期 10 分鐘

將軍澳綫

• 北角站至寶琳站 10 分鐘

• 調景嶺站至康城站 15 分鐘

迪士尼綫 20 分鐘

東涌綫 10 分鐘

機場快綫 30 分鐘

輕鐵 15-16 分鐘

【09:30】港鐵表示，露天路段的檢查仍在進行中，由於路天路段較長，同時在檢查期間，工程車都需要以慢速行駛以便檢查，因此需要一點時間。

【08:25】港鐵公布，暫時有4條綫可以提升服務，安排如下：

***荃灣綫：中環站 – 荃灣站 10 分鐘一班

***觀塘綫：黃埔站 – 調景嶺站 10 分鐘一班

***港島綫：堅尼地城站 – 柴灣站 10 分鐘一班

南港島綫：海怡半島站 - 利東站 15 分鐘一班

***將軍澳綫：寶琳站 - 北角站10 分鐘一班；康城站 - 調景嶺站 15 分鐘一班

東涌綫：香港站 - 九龍站 15 分鐘一班

迪士尼綫 準備中；機場快綫 準備中；東鐵綫 準備中

屯馬綫一期：啟德站 - 鑽石山站 15 分鐘一班

西鐵綫：紅磡站 - 荃灣西站 15 分鐘一班

港鐵3綫架空段恢復服務。（港鐵圖片）

【07:43】港鐵表示，由於天文台已改發8號烈風或暴風信號，已增派職員檢查架空電纜、路軌及露天路段的情況，在確保可安全行車後，便會陸續恢復露天路段鐵路及港鐵巴士服務。

【07:15】山頂纜車停駛。

【06:15】天星小輪指由於受名颱風威脅及海面情況變得惡劣，來往中環至尖沙咀及來往灣仔至尖沙咀航線停航，直至另行通知。

港鐵地底路段維持有限度服務直至另行通知。（港鐵圖片）

【05:10】港鐵表示，由於9號風球正懸掛，服務於今早開始服務時會作出調整。所有露天路段的港鐵列車、以及輕鐵和港鐵巴士的服務暫停，至於地底路段則維持每15分鐘一班的有限度服務，直至另行通知。

露天路段包括東鐵綫、機場快綫、迪士尼綫全綫,以及荃灣綫由荃灣站至荔景站、觀塘綫由彩虹站至調景嶺站、港島綫由杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站、西鐵綫荃灣西站至屯門站及屯馬綫一期鑽石山站至烏溪沙站。

【04:45】香港電車宣布，全線服務已經暫停。

【04:30】九巴及龍運巴士表示，因應天文台發出9號烈風或暴風風力增強信號，預料8號信號將於上午維持一段時間，九巴及龍運巴士的日間路線服務會暫停。

【03:53】九巴表示早更所有車長、站長、車務督察、站務助理，留在家中，暫時不需要回廠簽到。除荔枝角廠01工程車提供有限度服務外，九巴其他所有早更員工接送車將暫停服務，車務組會在稍後時間透過員工網，發放各廠颱風員工接送車詳情。

另外，新巴城巴表示，所有路線現時暫停服務。

【03:30】愉景灣交通服務有限公司表示，所有巴士及渡輪服務經已暫停，出租車提供有限度服務。

另外，運輸署表示，青嶼幹線及汀九橋，受強風影響，車速限制降至每小時50公里。而西隧仍維持正常開放。

8月19日【03:05】食物環境衛生署港島區運輸組員工巴士第(1)線 、(2)線 、(3)線 、(4)線，將於周三上午5時由銅鑼灣威菲車房開出，沿途接載員工上班 。

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【23:30】新巴及城巴宣布，所有日間路線會正常營運至尾班車，而各條深宵及通宵路線，會於周三（19日）凌晨1時起暫停服務。

【22:30】中環至愉景灣的尾班船，會在明日凌晨0時30分開出；愉景灣至中環的尾班船就會在0時開出。機場、東涌、欣澳及中環線的巴士服務維持正常。

8月18日【22:15】九巴及龍運巴士宣布，日間路線服務會維持至尾班車，而通宵線將暫停。