海高斯風球・公共服務｜門診服務2點恢復　銀行1點半後陸續重開

颱風海高斯吹襲珠江口一帶，天文台凌晨1時半改掛9號風球，早上7時公布將於一兩小時内改發八號東南烈風或暴風信號。多項公共服務受影響，衞生署轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點，將暫停開放。 天文台在早上11時10分改發三號強風信號，港交所下午交易時段將於下午1時30分開始，而醫院管理局亦宣布轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務和精神科日間醫院，將於下午2時恢復服務。

醫院管理局宣布，由於8號烈風或暴風信號已經取消，其轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務和精神科日間醫院，將於下午2時恢復服務。(資料圖片)

【12:02】 運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組及驗車中心將於8號烈風或暴風信號取消後兩小時內恢復辦公。已預約於下午2時或以後檢驗車輛的市民，請按預約時段到達驗車中心；而下午2時前的檢驗車輛預約將被取消，市民請於驗車中心重開後為車輛重新辦理預約。



至於已預約於8號烈風或暴風信號取消前或取消後2小時內的時段續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶、申領國際駕駛許可證或保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於8月26日或之前在辦公時間內到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

入境事務處宣布，因應政府僱員的特別上班安排，於總部各辦事處提供的緊急服務將於2小時內恢復，而分區辦事處、人事登記處、死亡登記處及婚姻登記處提供的緊急服務亦於下午2時恢復。

【11:45】由於8號烈風或暴風信號取消，港交所下午交易時段將於下午1時30分開始。

【11:13】醫院管理局宣布，由於8號烈風或暴風信號已經取消，其轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務和精神科日間醫院，將於下午2時恢復服務。

經電話或手機程式預約診症而受颱風影響未能就診的普通科門診病人，可於8號烈風或暴風信號取消1小時後，透過電話預約系統或手機程式另約診症時間。在普通科門診已預約覆診日期的長期病患者及專科門診病人，可於辦公時間致電有關診所另約診症時間。另外，在22間普通科門診診所的樣本瓶派發服務將於明天恢復。

【11:06】司法機構宣布，由於8號熱帶氣旋警告信號在上午11時仍然生效，今日所有法院／審裁處的聆訊會延期。法院／審裁處的登記處及辦事處亦繼續暫停辦公，直至另行公布。

衞生署13閶收深喉唾液樣本診所，在風球下暫停開放。（資料圖片）

【11:30】司法機構宣布，由於8號熱帶氣旋警告信號已經取消，所有受8號熱帶氣旋警告信號影響的法庭／審裁處聆訊，會於下一個工作天（20日）恢復進行。原定於今日出庭而受八號熱帶氣旋警告信號影響的人士，包括陪審員，須於明日上午9時30分到達法庭。原被傳召於今日到高等法院等候抽選為陪審員的人士，則無須到法院，司法機構將另行書面通知。

至於原被傳召於今日到死因裁判法庭等候抽選為陪審員的人士，則須於明日上午9時30分出庭。法院／審裁處的登記處及辦事處今日下午2時起照常辦公。

【09:37】衞生署宣布，美沙酮診所已恢復正常服務，直至服務時間完結為止。

【07:30】運輸署宣布，由於九號烈風或暴風風力增強信號現正生效，原定於今日在西貢惠民路西貢壁球場，向街渡營辦商及其僱員派發2019冠狀病毒病檢測套裝及收集樣本瓶的安排，將會延期至本月24日（下星期一）上午10時至下午2時在同一地點舉行。

【07:28】運輸署今日宣布，由於九號烈風或暴風風力增強信號現正生效，運輸署位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組及車輛檢驗中心會暫停服務。已預約於八號及九號烈風或暴風信號取消前或取消後兩小時內的時段續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶、申領國際駕駛許可證或保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於本月26日或之前於辦公時間內（星期一至五上午9時至下午5時）到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

【07:23】衞生署今日宣布，由於9號熱帶氣旋警告信號經已發出，所有衞生署診所（包括美沙酮診所）將會關閉。

【07:20】衞生署宣布，由於8號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，署方轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放。

【07:03】社會福利署宣布，由於9號熱帶氣旋警告信號已經發出，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當8號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

【07:00】 醫院管理局宣布，其轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務和精神科日間醫院，因八號或以上熱帶氣旋警告信號仍然生效，服務暫時停止，已經預約的門診病人，請於8號烈風或暴風信號取消後另約診症時間。醫院的急症室則會照常服務。如果8號烈風或暴風信號在今日稍後取消，門診及日間醫院會於信號取消後的2小時內陸續恢復服務。

【06:53】入境事務處宣布，在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處因應政府僱員的特別上班安排而於總部及轄下分區辦事處、人事登記處、死亡登記處及婚姻登記處提供的緊急服務暫停。

【06:00】司法機構宣布，由於9號烈風或暴風風力增強信號已經發出，今早（19日）所有法院／審裁處的聆訊會延期。如在上午11時或以後8號或以上熱帶氣旋警告信號仍然生效，今日下午所有法院／審裁處的聆訊亦會延期。另外，法院／審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，直至另行公布。