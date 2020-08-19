海高斯風球｜澳門清晨一度掛十號風球　十人受傷　多處水浸塌樹

颱風「海高斯」襲港，香港一度發出九號烈風或暴風增強信號。颱風「西登」在珠海登錄，澳門首當其衝，澳門氣象局一度在清晨5時發出十號風球，其後於早上7時30分改發八號東南風球，將在11時半改發三號風球。 澳門衞生局接獲十人受傷報告，兩人傷勢中度，八人輕傷，當地多處水浸、樹木倒塌。

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澳門氣象局在周二（18日）晚上11時30分發出8號東北風球，其後在周三（19日）凌晨2時30分發出9號風球，並在早上5時發出10號風球，其後在早上7時30分改發8號東南風球。當局料將於早上11時至下午1時慮改發3號風球。

於早上9時，澳門氣象局指，「海高斯」集結在澳門西北偏西約 70 公里處，以時速 20 公里的速度向西北偏西方向移動，正逐漸遠離澳門。雖然風力正在減弱，但當局仍預料澳門有頻密大驟雨及雷暴，而紅色風暴潮警告仍然生效，預料水位開始逐步下降。

澳門民防行動中心表示，截至早上9時，共錄得153宗事故報告，包括招牌搖搖欲墜、電線鬆脫、有墜下物、交通意外和水浸等。而當地衛生局亦表示，截至早上9時，共接收10名割傷及擦傷的傷者送院，其中 2人傷勢中度，8人輕傷，情況良好。

澳門電視台「澳廣視」報道，於海高斯吹襲期間，有樹木倒塌、有的士車窗玻璃破裂。而在澳門水上街市於早上出現水浸情況。此外，於社交網站專頁「澳門高登起底組』，有澳門的網民上載片段，顯示在強風中難以推開窗，指於開窗後窗口即被扯出。