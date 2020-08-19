通識書送審｜評審準則無公開　教師憂教學時觸犯《國安法》促解說

教育局去年9月底推出高中通識教科書「自願送審」計劃，多間出版社周一（17日）公布修訂內容。通識教育教師聯會主席劉錦輝今早（19日）在港台節目表示，主要爭議在於教育局沒有公開評審準則，教育界及大眾不得而知。 劉錦輝又指，教師主要憂慮不僅是課本內容，而是不知道教學時，相關教科書內容會否觸犯《港區國安法》條文，期望教育局作解說。

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劉錦輝在節目中表示，部分課本內容確實需要微調，例如加上資料來源，但他擔心修訂內容過多將造成過度篩選，影響學生多角度思考。同時，教育局沒有公開評審準則，教育界及大眾不得而知，成為主要爭議。

對於有課本刪除「公民抗命」內容，劉錦輝指，相關修訂只是刪去「公民抗命」相關題目，但保留解說內容，原因可能是出版社認為不會考核類似題目，因此刪走。劉錦輝認為，專業老師能讓同學明白政制結構，例如提供更多教學資料，讓學生有多角度思考。

《香港01》比對五間出版社「今日香港」單元及「現代中國」單元的新舊內容，有出版社刪除整頁「民心尚未回歸」議題學習活動，另有出版社刪減1989年「六四事件」的知識增潤部分。