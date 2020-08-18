通識書修訂版「出爐」　雅集出版刪三權分立及中港矛盾挑港獨內容

教育局去年9月底推出高中通識書「自願送審」計劃，經過十個月的官方檢閱及與覆檢後，多間出版社的通識書新修訂內容，在開學前兩星期終於「出爐」。《香港01》發現，曾被親建制報章大力抨擊的《雅集新高中通識教育系列——今日香港》（第四版），在涉及法治篇章上，刪去有關「三權分立」、三權互相制衡「以防其中一方權力過大」內容；其中一條考題「中港關係緊張 挑起『港獨』情緒」，同樣消失。 通識科教師、教協副會長田方澤認為，過往社會意見均視「三權分立」為政府權力分配原則，鋪陳有關概念與觀點並無不妥，認為刪除相關內容「離譜」，質疑是課本只跟隨官方立場，違背通識科多元思維的理念。他擔心在現時社會環境下，出版社因受到政治壓力作出修訂。

多間出版社的通識書新修訂內容，在開學前兩星期終於「出爐」。（資料圖片）

8套通識教科書「送審」

去年反修例風波下，通識科再惹爭議。教育局去年9月突然為毋須送審的高中通識科，設立「專業諮詢服務」，參加的教科書可獲新增至適用書目表。此前教育局不審核通識科教科書，因此有關書籍並無教育局「官方認證」。

最終有6間出版社、共8套通識教科書「送審」，佔市場絕大部分。經過約十個月的官方檢閱、出版社修訂再覆檢後，多間出版社昨日在教師專頁戶口陸續上載新修訂的內容。

雅集通識書刪「三權分立防政府獨裁」

去年5月曾被《文匯報》大力針對的《雅集新高中通識教育系列──今日香港》（第四版），在涉及法治篇章上，以「按教學需要」為由，刪去有關「三權分立」和「行政主導」的概念。

在圖表的描述上，原文為「社會普遍認為香港行『三權分立』，行政、立法、司法機構互相制衡，以防其中一方權力過大」，但新修訂則未有提及「以防其中一方權力過大」的形容。

另外，在考題訓練上，舊版本列有四份資料，思考三權合作是否對香港有利，其中一個提及「三權分立防政府獨裁」的資料在新修訂中刪除，取而代之，是按《基本法》列出對「三權」相關的條文。

通識科教師田方澤認為，「按教學需要」為由刪除對涉及「三權分立」的概念「離譜」，令思考題的資料幾乎一面倒，並不合適。他指過往社會主流意見、不少法律觀點均視「三權分立」為政府權力分配原則，鋪陳有關概念與觀點並無不妥；相反，建制與官方均認為本港不存在「三權分立」。

翻查資料，全國人大常委范徐麗泰及前中央政策組首席顧問邵善波均曾表示，本港政治制度不是「三權分立」。

田方澤指，過去在教學上為學生提供兩個觀點，但質疑教科書在局方審閱下，出版社僅跟隨政府的既定立場，違背通識科多元化及批判性思維的理念，「點解政府角度一定合理？係批判思維下未必一定。」

考題​​涉港獨起因被刪除

《文匯報》於去年5月的通識報道審視坊間的多本高中通識書，批評不少是「毒教材」、「『黃』衣毒藥」，其中雅集出版的通識書為重點力批的對象，抽出書中五點內容逐點批評，在新修訂下有四點均修改或刪除。

雅集的通識書在涉及「法治」的思考題資料，曾描述「近年內地對香港法治干預增加，如人大釋法令當選議員喪失議員資格、就高鐵『一兩地檢』作出安排等……令人擔心香港的法治會因而受損」，惟新版本已刪走該句；資料標題亦由「香港法治岌岌可危？」，改為「香港法治排名下跌 律政司重申法治未有受」損。

書中有兩頁涉及「本地意識的興起」的考題訓練，其中一個涉及「中港關係緊張 挑起『港獨』情緒」的資料，內文提及水貨活動、自由行旅客影響民生等中港矛盾，衍生港人排外情緒，在中港關係緊張下，令本土意識抬頭，產生提倡「港獨」組織等。有關內容曾被左報批評，指課本引用大量資料「醜化內地」，甚至將「港獨」的誕生「卸膊」給內地。最終這兩頁均被刪除。

田方澤表示，大部份教師多自製校本教材，不過，在反修例事件及《國安法》實施後，不少前線教師擔心因教材被投訴，新學年將轉用教科書，認為會較為安全。（資料圖片）

田方澤認為，兩個考題資料均涉及事實陳述、主流社會看法，形容取消相關部份「奇怪」，不明白為何刪除。他擔心書商受當前政治氣氛影響，對涉及敏感社會議題，批判政府與內地的負面資料內容有忌諱，在親中媒體輿論及官方審閱下，不排除在課本修訂上有政治壓力。

過往高中通識書不設送審，田表示，大部份老師均少用課本，反而多自製校本教材，令教學內容多元。不過，在反修例事件下，過去近一年，有逾200位教師因專業失德被投訴，他慨嘆在投訴陰霾濃罩，加上《國安法》實施後，教育「紅線」無處不在，不少前線教師擔心因教材被投訴，新學年將轉用教科書，認為會較為安全。