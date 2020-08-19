通識書送審｜五本書僅兩本提及六四事件　齡記修訂後刪除補充簡述

新高中核心科目通識教育科近年屢遭建制派人士批評，更指教科書缺乏監管，教育局去年9月底推出高中通識教科書「自願送審」計劃，多間出版社周一（17日）公布修訂內容。 其中在單元三「現代中國」修訂內容中，齡記出版的教科書刪減1989年「六四事件」的知識增潤部分，只稱1989年發生過六四事件。至於明報教育出版的教科書則繼續保留「六四事件」較詳細的解說內容，但同時加入鄧小平南巡、改革開放內容。另外，明報教育出版的最新修訂中，刪走整個「村委會選舉與民主發展」部分，該部分原主要圍繞2011年烏坎村事件練習題目，讓學生作議題剖析及探究。

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通識書修訂版「出爐」 雅集出版刪三權分立及中港矛盾挑港獨內容

齡記《高中新思維通識（第三版）──單元3現代中國》經修訂後，刪走講述六四事件起因、過程及結果的「知識增潤」簡述。（羅國輝攝）

齡記保留「官倒」引發民眾極度不滿

《香港01》對比5本「送審」通識科單元三「現代中國」教科書的修訂內容，發現僅有齡記及明報教育出版的課本仍有提及「六四事件」。當中，齡記《高中新思維通識（第三版）──單元3現代中國》經修訂後，刪走講述事件起因、過程及結果的「知識增潤」簡述，僅餘概略簡述「官倒」引發民眾極度不滿，最終引發六四事件。

明報教育出版則在改革開放部分，保留六四事件的簡述，同時提供港台紀錄片二維碼，供學生嘟連結觀看影片參考，在該部分內容後加上「……及至1992年，鄧小平南巡，期間提出『發展才是硬道理』，展示出中國改革開放的決心，穩定民心和外資信心」。

明報教育出版的《高中通識教育──單元 3「現代中國」》經修訂後，刪走圍繞烏坎村事件、「村委會選舉與民主發展」部分的3頁內容。（羅國輝攝）

教師：談改革開放 很難不觸及六四

雅集出版社、現代教育研究社及香港教育圖書公司的同類課本中，未見特別提及六四事件相關內容。其中，雅集早在2016年改版現代中國單元時，已刪走近200字的六四事件簡述。

通識科老師、教協副會長田方澤表示，過往六四是教科書的敏感議題，早年已有通識書出版社刪除相關資料。田坦言，雖然六四非現代中國單元的核心，但港人關注六四逾30年，在教學上談及改革開放後的中國，很難不觸及六四。他指，該段針對六四的補充說明字數不多，「咁細個格都無得留低」，質疑出版社有政治因素考慮。

教聯會理事李偉雄則認為，六四議題「唔怕學」，該段六四補充若資料更充足可保留，但不能夠揣測出版社以政治原因刪減六四資料，因六四非現代中國單元的重點議題。他指，學生本身可在歷史科課堂了解，每年亦有大型悼念活動，不擔心學生無機會了解相關議題。

刪除烏坎村事件 教師認同可以理解

另外，在講述中國政制發展的部分，明報教育在課本刪走「村委會選舉與民主發展」部分的3頁內容。參考舊版課本，該3頁內容主要圍繞2011年烏坎村事件，引述報道資料及政府回應，設練習題目，讓學生作議題剖析及探究，包括需講述農村民主選舉的定義，聯繫「今日香港」單元有關民主的教學內容。

而明報教育與名創教育聯合出版的現代中國單元，在新修訂中同樣刪走「烏坎村的村委會選舉與民主發展」的兩頁內容。

田方澤認為，出版社經常會修改學習活動部份，認為烏坎村的村委改革事件非通識科考試的重點，故認為相關刪改可以理解。李偉雄則指，通識書過往均會談及內地維權，但烏坎村事件後續發展有變質，難以定性，故難評價相關刪減。

至於現代教育新修訂版本中，刪走2頁有關「『文化大革命』的歷程及影響」內容，令相關議題篇幅明顯大減。田及李二人均指文革非課程及考試要點，相關修訂合理。