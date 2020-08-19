新冠肺炎│失業率微跌　政府公布五月至七月份失業率降至6.1%

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第三波新冠肺炎疫情爆發，本港個案劇增，政府再一次收緊防疫措施，包括晚市禁堂食、二人限聚令等，令不少行業再次受衝擊。政府今（19日）公布失業率最新數字，5月至7月的失業率稍跌至6.1%，終止了連續九個移動三個月期間的升勢；然而，失業人數卻上升至24.2萬人，較上一期增加約1,800人。

在2020年5月至7月期間失業率下跌主要見於資訊及通訊業、專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動），以及教育業；而就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業。

根據政府統計處今日（19日）公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2020年4月至6月的6.2%，下跌至2020年5月至7月的6.1%。就業不足率亦由2020年4月至6月的3.7%，下跌至2020年5月至7月的3.5%。

資訊及通訊業等失業率下跌

與2020年4月至6月比較，在2020年5月至7月期間失業率主要見於資訊及通訊業、專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動），以及教育業。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業。

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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勞福局局長羅致光指，勞工市場情況在短期內仍將面對巨大壓力。（資料圖片/歐嘉樂攝）

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