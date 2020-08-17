畢業生失業率高、教學體驗及環境評分包尾　城大：全力支援學生

大學教育資助委員會早前披露透露「大學問責協議」，向8間資助大學收集的教與學表現的調查數據。城市大學在「教學體驗」及「整體學習環境」兩項學生評分中得分數低於去年，位列八大（八間政府資助大學）榜尾。而2018/19學年八間資助大學的畢業生失業人數達432人，創十年新高，其中城大畢業生失業率達5.2%，較去年多1倍，是八大中最高。 城市大學今日（17日）向全校師生發通告，回應指 「大學問責協議」中公佈的教與學表現調查數據，是各家大學自行向教資會提交，各大學進行調查的時間不同、問卷設計有差異，回應率亦顯著有別，城大認為各院校調查據不宜直接比較。

城大認為，「大學問責協議」中公佈有關教與學表現的調查數據，由各家大學自行向教資會提交，各大學調查時間不同，問卷設計有差異，回應率亦有顯著分別，認為各院校的調查據不應直接作比較。（資料圖片）

城大副校長（學生事務） 葉豪盛今日向全校師生發通告，強調有關數據未能反映城大的畢業生表現及學校最新發展。通告中引用城大在2019/20下學期期末進行的全校教與學問卷結果，指39,451個回應中，「總括而言，我認為教師在課程中提供有價值的學習體驗」的總平均分達5.76（7分為強烈同意、1分為強烈不同意），他形容證明了城大的教與學具成效。

至於畢業生就業情況，葉豪盛指，城大校內的最新數據顯示，多名去年12月報稱失業的畢業生，其後已獲知名大企業，包括摩根士丹利、中國銀行和電訊盈科等聘用。

城大指，據城大事業及領袖策劃中心的最新數據，多名於去年12月報稱失業的畢業生，其後已獲知名的大企業，包括摩根士丹利、中國銀行和電訊盈科等聘用。

城大強調會繼續向學生及畢業生提供全面的就業支援，共渡時艱。包括一直致力與僱主聯絡、舉辦職業展覽、準備就業工作坊、相關招聘講座及海外實習計劃等，而因應疫情，校長郭位早在4月中旬公佈額外預留港幣1,000萬元支援畢業生就業，當時成立的特別工作小組，已為城大畢業生創造逾1,300個就業空缺。