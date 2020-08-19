新冠肺炎｜今年美酒佳餚巡禮首移師網上舉行　11月香港單車節取消

本港受新冠肺炎疫情影響，不少大型活動都要取消。旅發局今日（19日）公布，正積極籌備「旅遊‧就在香港」的新一輪活動，當中「香港美酒佳餚巡禮」將首次移師網上舉行，旅發局會設計全新一站式網上平台，網羅過百餐廳及酒商優惠，亦於網上舉行品酒學堂及名廚烹飪班。鑑於全球疫情持續反覆，原訂11月舉行的「香港單車節」亦將會取消。

旅發局宣布，2020年「香港美酒佳餚巡禮」會移師網上舉行。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

旅發局主席彭耀佳在新聞稿指出，「香港美酒佳餚巡禮」是香港每年重點的美酒美食活動，鑒於疫情發展，旅發局為了繼續推動經濟，同時考慮到參展商和市民的健康和安全，決定調整策略，將今年的「香港美酒佳餚巡禮」改以網上形式舉行，令商戶可以一如往年參與活動及推廣其產品，同時帶動周邊相關行業。

疫情令網購網上聚會變成常態。「香港美酒佳餚巡禮」首次以網上形式舉行，旅發局稱活動將延長至為期數星期，並為活動設計全新的一站式網上平台，除有過百餐廳及酒商推出的優惠外，更會加入網上體驗，例如網上品酒學堂及名廚烹飪班，由經驗豐富的品酒專家及調酒師主持不同主題的品酒環節，以及請來多位名廚示範招牌菜。早前已報名參展的商戶將可免費參與網上「香港美酒佳餚巡禮」。

而另一特色活動就是網上葡萄酒拍賣會，旅發局正與國際網上拍賣公司及本地酒業拍賣平台商討合作，搜羅多款特色酒品供參加者拍賣，投得心水佳釀後主辦方更會安排直送到家中。

展商歡迎 會推不同優惠吸客

「屈臣氏酒窖」貿易及品牌經理張志均先生表示：「疫情下，網上購物已成為潮流，改以網上形式舉行，相信不會影響消費者的購買意欲；並計劃推出『期間限定』優惠。」「FAM 囍公館」負責人表示：「『香港美酒佳餚巡禮』提供一站式平台，除了宣傳效益外，亦有利接觸潛在客戶。我們將與旅發局合作，提供獨特的網上體驗，例如網上美酒佳餚配對、名廚烹飪示範等，增加消費者對我們的認識。」

另外，原訂11月舉行的「香港單車節」亦將會取消，彭耀佳稱：「有見環球疫情持續反覆，要確保本地和海外車手、工作人員、以至現場參觀人士的健康和安全極具挑戰，為審慎起見，旅發局決定取消今年的『香港單車節』。」