新冠肺炎｜明愛醫院病人料院內感染　聯合86歲男離世　累計72人亡

新冠肺炎疫情持續，基督教聯合醫院公布，一名86歲確診男病人（#1767）今日離世，是累計第72名於公立醫院離世的確診者。另有1名曾與兩名確診者同住在耆康會啟業護理安老院的98歲女院友亦確診。 另外，院內感染情況亦值得關注。明愛醫院內科病房群組中兩病人基因排序相似，估計其中一人是留院期間被感染；而伊利沙伯醫院A6病房的病人的基因排序亦相似，相信屬院內互相感染。 至於早前確診的明愛醫院內科醫生，經病毒基因排序後，相信醫生的感染源頭為社區。

基督教聯合醫院公布，一名86歲確診男病人（#1767）今日離世，是累計第72名於公立醫院離世的確診者。（資料圖片／余睿菁攝）

聯合醫院表示，該名86歲男病人在7月14日因發燒入院，確診新冠肺炎。經治療後，病人情況一度好轉、病毒檢測呈陰性，7月28日已解除隔離令。惟病人併發繼發性細菌性肺炎，需繼續留醫，其病情反覆，延至今日凌晨0時08分離世。86歲男病人曾到訪牛池灣市政大廈、彩雲商場。

耆康會啟業護理安老院群組再多一人確診。（資料圖片／羅君豪攝）

耆康會啟業護理安老院再有院友確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日（19日）凌晨零時，本港新增26宗確診個案，當中23宗屬本地感染，另有十多宗初步確診個案。

新增確診個案中，耆康會啟業護理安老院有1宗新增確診，一名98歲女院友（#4564），她在院舍時曾與另外兩名確診者（#4085及#4179）同住，本月10日被送往西貢樟木頭老人度假中心檢疫，至8月17日被發現「無乜精神」送院，經檢測後確診。

明愛醫院內科病房群組中，元州街敬福安老院院友（ #2604）及已去世的明愛兆善護老中心院友（#3553），兩確診者的基因排序相似，有機會其中一人是留院期間被感染。（資料圖片）

明愛內科醫生感染源頭為社區



另外，院內感染情況值得關注。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，明愛醫院內科病房群組中，元州街敬福安老院院友（ #2604）及已去世的明愛兆善護老中心院友（#3553），二人基因排序相似，據微生物學家意見，二人或屬同一感染源頭，有機會其中一人是留院期間被感染。

而早前確診的明愛醫院內科醫生（#3522），政府將該醫生、醫生染疫家人(#3392及#3525）及社區感染個案進行病毒基因排序後，認為醫生、其家人的病毒排序與社區感染個案相似，相信醫生感染源頭為社區。

伊院A6病房基因排序相似 或屬院內互相感染



至於涉及約7名病人的伊利沙伯醫院A6病房群組，已有4人死亡。劉指，病人基因排序相似，有機會屬院內互相感染。而先後有多間病房出現爆發的廣華醫院，則暫未有資料。

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