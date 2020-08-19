新冠肺炎｜新增26宗個案創35日新低　青山灣中心逾期居港泰人確診

新冠肺炎疫情嚴重，衞生署衞生防護中心公佈，本港今日（19日）新增26個案，連續17日回落至雙位數字，更創35日新低。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一宗無源頭個案，涉及一位過期居留的泰籍人士，他被送到青山灣入境事務中心後確診，同房另有三名被拘留人士，同樣需要被送到檢疫中心，中心內600多人須進行病毒檢測。 張竹君指，該名泰籍人士「唔係好合作」，暫未掌握更多資料，只知他被送到青山灣入境事務中心前，曾與另一位朋友住在荃灣，但暫時仍未能找到該名朋友。

一位過期居留的泰籍人士被拘留在青山灣入境事務中心，經檢測後發現確診。（入境事務處圖片）

8宗無源頭個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日共有26宗確診個案，當中3宗是輸入個案，個案編號是4578、4579、4584，全部由印度來港。

她指在26宗個案中，有15宗與其他個案有關連，當中12宗是與家人群組或朋友聚會有關。此外，另有8宗暫未找到源頭，至今約有10多宗初步陽性個案。

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一位過期居留的泰籍人士被拘留在青山灣入境事務中心，經檢測後發現確診。（資料圖片／立法會文件）

青山灣中心600多人要做病毒檢測

張竹君指出，其中一宗無源頭個案，涉及一位過期居留的泰籍人士（#4580）。他在去年10月底已到港，在8月16日期間，因被截查身份證而被發現，於是被送到青山灣入境事務中心，並曾入住一至兩天。由於該中心有檢測計劃，經測試後，結果發現呈陽性。

張說，他並無病徵，同房另有三名被拘留人士，他們需要被送到檢疫中心。至於兩名職員因為曾為他檢查，檢查過程中曾要求病人張開口，故同樣需要檢疫。而中心會為約200名入境處職員，以及400被扣留人士做病毒測試。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（高仲明攝）

張竹君：染疫泰人不合作 同住荃灣朋友失聯

張竹君又指，該名泰籍人士「唔係好合作」，暫未掌握更多資料，只知他被送到青山灣入境事務中心前，曾與另一位朋友住在荃灣，但暫時仍未能找到該名朋友，要交由警察再跟進。

她說，青山灣入境事務中心的環境與一段監獄差不多，由於同住的拘留人士需要檢疫，但他們同樣是過期居留人士人士，入境處會容許他們逗留在港「耐啲」，以讓他們能在檢疫中心檢疫。

此外，葵涌貨櫃碼頭昨日初步確診的保安員，其個案編號是4570，他在兩號碼頭閘口工作。