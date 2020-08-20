新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢確診　3羈留者5入境處人員列密切接觸者

新冠肺炎疫情持續，港府今日（19日）疫情記者會中公布，新增的26宗新增確診個案中，23宗屬本地個案，其中8宗源頭不明。源頭不明個案包括一名逾期居留、沒病徵的泰籍人士，由於他因逾期居留、曾被送入青山灣入境事務中心，故中心約200名入境人員及400名被扣留人士需接受病毒檢測。 入境處晚上公布指，該泰籍人士是在周日（16日）被警方拘捕後，被羈留於青山灣入境事務中心，昨晚入境處（18日）接獲衞生防護中心通知該人士確診，他已被即時被送院。而3名曾與確診者同處一個羈留室，以及5名入境處人員，共8人被列密切接觸者，已被送往檢疫中心。

一名被扣留在青山灣入境事務中心的泰籍逾期居留人士確診。（入境處年報圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日形容，該泰籍人士不太合作，需由警方調查他到過甚麼地方，而青山灣入境事務中心約200名入境人員，以及400名被扣留人士要接受病毒檢測。

入境處晚上表示，該名逾期逗留的泰籍人士在周日（16日）被警方拘捕，同日被送入青山灣入境事務中心羈留，等候檢控程序。

3名羈留者、5名入境處人員被列密切接觸



疫情下，入境處規定所進入中心的被羈留人士，均需接受隔離及病毒檢測。該名泰籍人士經檢測後，昨日（18日）晚上確診，即時被送院。入境處指，另有3名新進入中心的被羈留人士曾與確診者同處一個羈留室，連同5名在中心執勤的入境處人員，已被送往檢疫中心。

入境處公布共8人被列密切接觸者，比起同日下午張竹君公布的3名羈留室友、2入境處人員多了3人。

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入境處：相關羈留室已全面清潔消毒

入境處指，4人等候檢測結果期間，沒與中心其他被羈留人士或公眾接觸，有關羈留室已全面清潔消毒。入境處重申，因應疫情已加強中心的感染預防控制工作，包括定時徹底清潔及消毒所有羈留設施、每日量度所有被羈留人士的體溫。除了中心人員在執行職務時必須佩戴口罩，被羈留人士在中心活動期間亦要戴上口罩；入境處將不時檢討及更新防疫措施。