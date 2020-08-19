新冠肺炎｜確診26宗見一個月新低　專家：走勢略緩、慎防群組再爆

本港今日（19日）新增26宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，是35日以來的新低，政府抗疫專家、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，走勢正緩緩下跌，若沒有特別的群組爆發，期望疫情至9月中會較受控。他稱來歷不明個案比例正下跌，但今日仍有8宗無源頭個案，亦有可能造成爆發。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦提醒，仍有源頭未明個案，意味社區仍有隱性傳播及帶病毒者。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

確診個案數目創35日來的新低，許樹昌受訪時認為，走勢有下跌，但最重要是源頭不明個案的比例有下跌，若仍維持佔約30至40%「就大件事」。今日26宗個案當中有23宗本地感染，當中8人源頭未明，許樹昌提醒，源頭未明即仍有機會製造大爆發，仍需觀察一段時間。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上亦提醒，雖然確診數字有下跌，但每日仍發現源頭未明個案，有部份人並非在職人士，意味社區仍有隱性傳播及帶病毒者。

樣本瓶回收率不理想 變相未達防疫效果

葵涌貨櫃碼頭及外傭宿舍群組是爆疫的兩大群組，當局分別派出8,000及6,000樣本瓶，其中碼頭至今早收回3,400個樣本，而外傭至昨日（18日）僅收回1,400個。

許樹昌指，目前印傭及貨櫃碼頭等群組的樣本回收率偏低，對防疫而言絕不理想，若群組「一爆就有變數」，他估計部份員工的工作時間未必能配合交還樣本，建議當局可於碼頭設置樣本派發及收集站方便員工，以達到中斷傳播鏈的效果。 他又指若沒有特別的群組大爆發，期望至9月中疫情會較受控。

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一印度航空航班13人染疫 或反映當地檢測水準有問題

今日新增的個案包括一名在港逾期居留的泰籍男子，他被拘留在青山灣入境事務中心時病毒檢測呈陽性，同房的三人及兩名入境處人員需檢疫，中心約600人需檢測。許樹昌指拘留一般將幾個人放在一起，或有小型的局部爆發，但盡快將緊密接觸者送往檢疫有助減低風險。

另有兩宗輸入個案，患者乘坐印度航空AI314客機，於8月14日抵港，該航班累計13人染疫。許樹昌指該航班的確診比例高，若乘客有按規定在上機前檢測對病毒呈陰性，在短時間之後抵港已呈陽性，有可能因當地的病毒測試水準有問題，故針對高危地區返港者的檢疫及檢測措施絕不能放鬆，「唔好理、係咪都檢疫足一個潛伏期（14日）」。