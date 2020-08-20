保就業｜第八批名單出爐　力新清潔獲6388萬 　東華三院獲5082萬

政府早前推出首期「保就業計劃」，並已批出大部分申請資助。創新辦今日（20日）公布的第8批僱主名單，當中領取過千萬元的僱主增至430名，力新清潔有限公司在這輪獲發最多補貼，金額為6388萬元，承諾受薪僱員人數為4171人，其次則是佳定物業管理有限公司，獲得5714萬元，承諾受薪僱員人數為2542人。在慈善團體方面，東華三院亦獲發5082萬元，承諾受薪僱員人數為2035人。 不過，名單亦再增27間公司承諾受薪人數為0，即目前為止有367間「0人公司」。

力新清潔有限公司在這輪獲發最多補貼，金額為6388萬。（資料圖片）

東華三院亦獲發5082萬港元，在這一批榜單中位列第三。（資料圖片）

慈善團體東華三院獲4618萬元

在第8批名單中，領取補貼超過億元的僱主維持16名，而領取超過千萬元的僱主則增至430名。力新清潔有限公司在這輪獲發最多補貼，金額為6388萬元，承諾受薪僱員人數為4171人。另外再有多間物管公司獲逾千萬資助，包括佳定物業管理有限公司，獲得5714萬元，承諾受薪僱員人數為2542人，世紀服務有限公司獲4618萬元，承諾受薪僱員人數為2855人，及置邦物業管理有限公司獲4559萬元，承諾受薪僱員人數為2114人。



在慈善團體方面，東華三院亦獲發5082萬元，在這一批榜單中位列第三，承諾受薪僱員人數為2035人；聖雅各福群會獲1493萬元，承諾受薪僱員人數為605人；香港基督教女青年會則獲1396萬元，承諾受薪僱員人數為506人。

鴻福堂特許經營管理有限公司獲發949萬港元。（資料圖片／羅君豪攝）

數碼通獲3810萬元



另外，亦有多間電訊公司上榜，數碼通電訊獲3810萬元，承諾受薪僱員人數為1413人；香港寛頻網絡獲得3287萬元，承諾受薪僱員人數為1262人；環球全域電訊則獲3273萬，承諾受薪僱員人數為1192人。



至於零售業方面，鴻福堂特許經營管理有限公司獲發949萬元，員工人數426人，時尚品牌GIORGIO ARMANI獲755萬元，員工人數283人。