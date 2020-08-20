保就業｜物管協會：有大型物管全數回饋業主　包括減管理費

政府推出第二期保就業計劃時，要求大型物業管理公司收到第二期補貼後，需向業主或業主立案法團回饋至少8成補貼金額。 香港物業管理公司協會會長陳志球今天（20日）在電台節目表示，一般大型物管公司與業主的合約屬實報實銷制，員工薪金實際上由業主支付，保就業的補貼等同額外收入，因此不少大型公司在申請第一期保就業計劃後，已回饋了業主，甚至回饋全數補貼，不止八成。

陳志球（左三）指，不少大型公司在申請第一期保就業計劃後，已回饋了業主，甚至回饋全數補貼，不止八成。（資料圖片）

陳志球在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，部分大型物業管理公司已於申請第一期保就業計劃後，回饋了業主，甚至回饋全數補貼，不止八成，回饋方式包括減管理費、資助維修費、撥入管理費營運基金等；他認為回饋比例定於80%屬合理。

若不申請與計劃或遭業質疑

被問到既然員工薪金由業主支付，物管公司為什麼仍申請保就業計劃時，陳志球解釋，部分物管公司員工並非於前線做管理工作，而且若不申請，或有業主質疑為何不申請；另外，中小型的物管公司與業主的合約非實報實銷，而是「包數」制度，物管公司投標時無預計因應疫情，而需投放大量資源做消毒等工作，現時開支增多，保就業計劃對他們十分有幫助。