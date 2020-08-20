保就業｜聽眾斥錢不直落僱員袋　羅致光：不通過僱主處理到2021年

新冠肺炎疫情持續逾半年，香港許多行業受到打擊。政府早前推出保就業計劃，透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們支付員工的薪金，以保留可能會被遣散的僱員。社會有聲音質疑為何不直接向僱員派發資助，勞工及福利局局長羅致光出席港台節目《千禧年代》時，更有聽眾致電轟政府保就業計劃只保就業率，質疑為何不直接向員工發放津貼，轟羅致光「無讀書」；羅致光解釋指，保就業計劃目標是簡單、快捷，若不經過僱主，工作量會大許多，或到2021年底都未能做到。

羅致光表示，保就業計劃最初的設計是希望簡單、快捷，因而透過強積金向僱主派發再用於出糧，才能在6月時就派出。他只說，若是針對僱員去派發，人數將會是僱主的十倍以上，不僅需要聘請更多人手，更可能處理到2021年底都未能實行。

羅致光：直接向員工派津貼 不等於有工作

有聽眾致電斥，政府保就業計劃只保就業率，質疑為何不直接向員工發放津貼，轟羅致光「無讀書」；羅致光回應說自己是讀經濟，他說直接向員工派津貼，不等於令他們有工作，強調計劃目的是維持僱傭關係，如果只向僱員發津貼，就可能導致公司結業。

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保就業推出後 開設強積金戶口人數增

第一期保就業計劃早前已經完成款項發放，羅致光表示若要申請第二期，手續會非常簡單，如僱主不變更指定月份，只需要按幾個鍵就可以。他說亦發現不少人對強積金並不了解。他說最先預計會有21萬自僱人士合資格申請資助，最終只有11萬人成功領取；而宣布第一期計劃後，新開設強積金的人數變多。

羅致光表示政府目前是見步行步，或不會再第三輪保就業計劃。