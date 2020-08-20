華大基因被指侵權案　原告欲申臨時禁令　案明年2月審

協助政府推行免費自願全民檢測的華大基因，其多間相關公司日前遭一間生物科技公司控告，指該些公司的試劑套裝侵犯生物科技公司在港註冊的專利。原告欲申請臨時禁制令，案件今(20日)在高等法院提訊，法官把案押後至下月16日處理，並排期至明年2月開審。

原告為Illumina Cambridge Limited，被告分別為深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Limited、華大基因香港研發中心有限公司、華大基因科技服務有限公司和華大基因健康科技（香港）有限公司。

原告在入稟狀中指，被告侵犯原告在港註冊的專利「Modified Nucleotides for Polynucleotide Sequencing」，向對方索償。原告亦要求，被告需交出侵權產品，供原告銷毀。

涉案侵權品與新冠肺炎檢測試劑無關

案件今處理時，法官曾查問涉案的侵權產品，是否與新型冠狀病毒檢測試劑有關，被告確認無關。原告則透露，涉案專利只有兩至三年。法官把案件押後至9月16日，以處理禁時禁制令，並排期至明年2月24日審理案件。

案件編號：HCIP47/2020