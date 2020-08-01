新冠肺炎｜消息：60檢測人員周內抵港　先遣隊將晤華大基因等機構

香港新冠肺炎疫情第三波爆發後未見緩和，國家衛健委今日（1日）宣布，將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於明天抵港。
消息指，7人明日（2日，星期日）會從深圳灣口岸來港，之後會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。
至於會否做全民750萬人做核酸檢測，消息指則要港府和中央政府決定。
▼北京臨時檢測實驗室▼
「內地核酸檢測支援隊」共60名臨床檢驗技術人員，由廣東省衛生健康委從省內20多間公立醫院選派，其中7名「先遣隊」隊員將於明日（2日）來港。
消息指，7人先頭部隊將從深圳灣口岸過關，行程將包括與港府的衞生部門，以及華大基恩等第三方檢測機構開會。
華大基因在北京的體育館內，設立臨時核酸檢測實驗室。（新華社）
而檢測支援隊的隊長、曾擔任廣東省支援武漢醫療隊總指揮余德文，並不在先頭部隊內。據了解，全部60人的先頭部隊，正等待港府發出的豁免檢疫證明以及工作簽證，希望最快一周內成行。
根據內地傳媒報道，廣東省支援武漢醫療隊總指揮是余德文。 （廣東省衛生健康委員會網頁圖片）
消息：內地不會派醫生來港診症
中央亦組建「內地方艙醫院支援隊」來港，國家衛健委網站指，有6名成員。消息指，核酸檢測支援隊會先來港，而方艙醫院支援隊未有來港時間表。
政務司司長張建宗上周指，內地專家主要做硬件工作，「醫療人員絕對不會是議題」。消息指，港方明確表示醫療人員不是議題，因此內地派出的方艙醫院支援隊，主要是設計人員，並非派醫生來港為港人看病。
▼亞博館「方艙醫院」▼
全民檢測需龐大動員及快速完成
衛生防護中心傳染病出主任張竹君連日來回答傳媒提問，多次表示目前香港無條件為750萬港人做全民檢測。北京6月底的疫情反覆，之後為1,100萬人做全民檢測，據了解，涉及的工作人員要數千人。
「內地核酸檢測支援隊」來港的60人主要是協助提高香港的檢測能力，消息指，香港是否做全民檢測，需要港府和中央政府決定，因為需要龐大的動員能力，亦需要在短時間內完成才有效。