新冠肺炎｜消息：60檢測人員周內抵港　先遣隊將晤華大基因等機構

香港新冠肺炎疫情第三波爆發後未見緩和，國家衛健委今日（1日）宣布，將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中核酸檢測支援隊有來自廣東省的60名臨床檢驗技術人員，7人「先遣隊」隊員將於明天抵港。

消息指，7人明日（2日，星期日）會從深圳灣口岸來港，之後會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會，全部60人正等待港府發出的豁免檢疫證書，希望可在一周內成行。

至於會否做全民750萬人做核酸檢測，消息指則要港府和中央政府決定。