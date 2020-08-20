新冠肺炎｜單日增18宗確診　44日內最低　張竹君：或昨打風少檢測

本港新冠肺炎疫情持續，截至今日（20日）午夜單日新增18宗確診個案，包括17宗為本地個案，其中5宗屬無源頭個案；1宗由印度來港的輸入個案，並新增約20宗以下初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日錄得較少確診個案，有機會與昨日打風有關，市民或因天雨關係未有交回樣本瓶。 外傭群組方面，再增2宗確診個案，分別居於旺角長興大廈，以及荃灣享和街張大偉僱傭中心；葵青貨櫃碼頭群組則新增3人確診，至今仍有約1,000個樣本送至化驗所，正接受檢測。

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張竹君表示，今日午夜新增18宗確診個案，個案編案由#4588至#4605。18宗確診個案，1宗屬輸入個案，編號為4594，患者於本月14日由印度返港搭乘班機AI314，與早前家庭群組有關連；另外17宗屬本地個案，當中5宗無源頭、12宗有關連個案、當中6宗屬家人群組或與朋友聚會感染。

印傭群組方面，新增2宗確診個案，個案編號為#4592，患者居於旺角長興大廈2樓，至本月15日遷出，至17日入住檢疫中心其後確診。張竹君補充，涉事患者曾於花園街居住，後來經紀得悉她曾入住旺角長興大廈，故清空地方予她獨自一人居住；另一名確診患者個案編號則為#4601，屬荃灣享和街張大偉僱傭中心群組，於8月9日已入住檢中心，接受檢測的第二個樣本對病毒呈陽性。

葵青貨櫃碼頭群組方面，宏記港務操作有限公司再增3宗確診個案，個案編號分別為#4588、#4589、及#4590，3人均是本月15及16日入住檢疫中心。張竹君指，3人均同樣葵青2號貨櫃碼頭工作，分別是抓結員、負責裝卸工作以及核查員（Checker），而3人均曾使用2號碼頭休息室。至於有否與其他人士有關連，張竹君表示相信個別人士認識其他人士，惟現階段未有相關紀錄。張補充，至今已派6500個樣本瓶，截至昨晚前已測試3700個樣本，至今並無新增個案，須等待其他樣本結果。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今早9時，醫管局系統呈報31宗個案，其中新增1宗死亡個案，編號為#4281是一名92歲女士，今早8時48分於伊利沙伯醫院逝世，至今累計73宗死亡個案。



另外，截至今早9時，有48名病人康復出院，累計3,827名病人康復。而現時仍有660名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中31人情況危殆、35人嚴重以及594人情況穩定。



負壓設施方面，負壓病床有1251張、使用率為52%；負壓病房則有690間、使用率為65%。