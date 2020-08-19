新冠肺炎｜政府診所9號風球停收深喉樣本　衞生署：可先存放雪櫃

颱風「海高斯」吹襲香港，本港曾發出八號及九號風球。衞生署今早宣布，轄下的深喉唾液樣本收集點暫停開放。 樣本未能即時呈交，到底應怎樣處理？衞生署回覆查詢時指，若收集樣本當日未能即日交回，可先將樣本瓶以清潔的膠袋妥善包好，將其存放在攝氏2至8度的雪櫃內，並盡快於翌日將樣本交回。

8月19日早上，八號風球仍然生效，衞生署宣佈深喉唾液樣本收集點暫停開放。（梁鵬威攝）

受颱風「海高斯」影響，直至今日中午11時10分，天文台才改發三號強風信號。衞生署今日約早上7時宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號正生效，轄下供送交深喉唾液樣本作病毒檢測的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點暫停開放。

可以索取新樣本瓶

衞生署指出，若收集深喉唾液樣本的人士在收集樣本當日未能即日交回，可先將樣本瓶以清潔的膠袋妥善包好，將其存放在雪櫃內（攝氏2至8度），並盡快於翌日將樣本交回。

若有需要，有關人士亦可索取新的樣本瓶，並再次收集深喉唾液樣本。不過署方提醒，若有關人士已出現病徵，應盡快求診，以免延誤確診。

衛生署指出，若收集深喉唾液樣本的人士在收集樣本當日未能即日交回，可先將樣本瓶以清潔的膠袋妥善包好，將其存放在雪櫃內。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

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