口罩肺炎｜九巴將月捐20萬個予四類弱勢社群　研未來擴大受惠者

本港新冠肺炎第三波疫情持續，九巴今年3月宣布自設無塵車間自家製口罩，並於4月底開始投入運作。目前每日口罩生產量數以萬計，最高每日產量可達10萬個。鑑於市面口罩供應量日趨穩定，九巴母公司載通，決定透過相關社福團體，向4類弱勢社群，包括劏房住戶、無家者、殘障及智障人士，每月捐贈20萬個口罩，直至疫情緩和為止。 九巴又指，未來將研究向更多社會上有需要人士派發口罩，冀能舒緩基層市民的生活壓力；日後將研究向更多有需要人士派發，透過行動與港人共同抗疫。

九巴今年4月底起開始自設無塵車間自家製口罩，目前每日口罩生產量數以萬計，最高日產量可達10萬個。（鄭子峰攝）

口罩廠四部機器24小時運作 日產數萬個

新冠肺炎疫情令全球口罩供應緊張，今年初本港「一罩難求」，市民為撲口罩不惜捱更抵夜排隊輪候，九巴其後於屯門車廠成立自家口罩生產線。九巴表示，生廠線所在的無塵車間，屬正壓車間，原理是利用室內的氣流，阻止任何塵粒流進，確保室內空氣潔淨無塵。



九巴的口罩廠，由最初只有一部生產機器，至現時已設四部機器，每日24小時運作，共聘請約40多位員工、分三更日以繼夜生產口罩，至今每日產量達數以萬計、最多更能生產10萬個口罩。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，母公司載通決定向4類弱勢社群每月合共派發20萬個口罩。（鄭子峰攝）

九巴公關主管：無家者感染風險較高

九巴計劃先向4類弱勢社群，包括劏房住戶、無家者、殘障及智障人士供應口罩。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪解釋，在全城抗疫之際，社會或許忽略無家者以及部分弱勢社群需要，無家者長期在外生活，感染風險較高；劏房住戶則長期面對購買防疫物資的經濟壓力，至於殘障人士則外出不便，搜羅口罩有困難。九巴期望透過與四間志願組織合作，每月向4類弱勢社群，派發合共20萬個口罩，為他們提供便利並減輕其生活壓力。

林子豪續指，派發口罩安排將持續至疫情緩和為止，現階段先有四類人士受惠，日後將研究向更多有需要人士派發，透過行動與港人共同抗疫。

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開始生產兒童口罩 學生購買八五折

九巴同時亦開始生產兒童口罩，預料快將推出，尺寸為14.5釐米，較成人版口罩17.5釐米略小，口罩規格與成人口罩相同，採用德國製的熔噴布、有三層物料阻隔飛沫及細菌、並已獲取ASTM第1級認證，並於本地無塵車間生產。

另外，現時九巴亦於各區，設約27至28個口罩銷售點，並會向長者、傷殘人士及學生推出優惠。上述人士倘持有並出示相關證明文件，於本月21日起到指定地點購買九巴50個裝口罩，可享八五折優惠；而市民購買2盒50個裝口罩，則會獲贈1包10個裝口罩。

林子豪透露，設立口罩銷售點過程曾遇阻滯，例如於天水圍及慈雲山設置口罩銷售機時，曾先後遭房署及領展拒絕，感謝相關政府部門及企業最終撥出空間。