黎智英涉刑恐東方記者｜事主13度去信促告黎　否認想為蘋果添麻煩

壹傳媒創辦人黎智英，涉於2017年維園六四紀念活動恐嚇《東方日報》男記者案續審。辯方提及東方17次去信律政司要求檢控黎智英，事主亦13度撰信催促。律師在庭上讀出信件，透露事主稱與東方「謹守愛國精神」，指「愛國愛港傳媒屢遭打壓」，斥律政司疑「與中央理念背道而馳，甚至像是反中亂港勢力的保護傘」。事主否認報案原因是因《東方日報》想令《蘋果日報》有麻煩，而事主是否想黎智英被控及定罪，事主說：「我只不過想喺度做個誠實嘅證人。」

被告黎智英（72歲）否認於2017年6月4日在維園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

承認不滿律政司未起訴黎智英

事主X在辯方資深大律師Peter Duncan盤問下，承認東方管理層及他本人不滿律政司未有起訴黎智英，曾多次撰信要求律政司跟進事件。被問及是否想黎被檢控及定罪，他答：「我只不過想喺度做個誠實嘅證人，定唔定罪我唔知。」並稱希望律政司「告唔告都有個答覆畀我」。

黎智英被控於2017年6月4日在維園活動上，恐嚇一名東方記者。(資料圖片)

指律政司與中央理念背道而馳

辯方遂讀出他於2018年10月撰寫的首封信件：「尤其是東方堅持為公義發聲、為民請命的信念，本人本著與東方相同信念及謹守愛國精神，可惜自回歸後東方不斷受到多個政府部門及反中亂港分子打壓滋擾及不公平對待」。該信尾段又寫道：「回歸自今21年，愛國愛港傳媒屢遭打壓，反中亂港傳媒卻似有保護傘，受到包庇。律政司更似是與中央理念背道而馳，甚至像是反中亂港勢力的保護傘。」

承認信中字句有暗示

X承認「愛國愛港傳媒」意指東方，至於「反中亂港傳媒」是否《蘋果日報》，X最初指「呢度冇講明」，隨後承認有此暗示。辯方續引述其他信件，問信中「姑息養奸」的「奸」代表什麼，X回應「奸人」、「憑奸計得逞的人」。辯方追問是否包括黎智英？X就謂：「我諗應該係啦。」

事主稱報警是他個人決定

他否認就恐嚇一事報警的原因，是因《東方日報》想令《蘋果日報》麻煩，重申因害怕黎智英日後會加害他。他表示曾與上司傾談，對方也支持他報警，但報案的決定仍是自行作出。

控方一度要求不要讀出信件

控方一度表示事主滿意與否都不會影響律政司的檢控決定，此事與案情無關，反對辯方就此發問。而辯方讀信期間，控方指事主有權寫信表達意見，做法無不妥；信件亦與證人是否可信沒有關係，再次質疑為何要發問，並指辯方不必讀出信件內容。

審訊再續。

案件編號：WKCC956/2020