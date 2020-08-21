男警長偷拍「警嫂」罪成　指手令語無倫次欲翻案敗訴　即囚2月

休班男警長在油塘商場「大本型」的扶手電梯上，以手機偷拍一名「警嫂」的裙底春光。他被裁定一項有違公德罪成，遭判監兩個月。警長卻指警方用以搜查的手令語無倫次，認為應裁定無效，並以此提出上訴，並想憑此翻案。高等法院法官今(21日)頒下判辭，指手令字眼或有改善空間，但搜查範圍卻十分清析，駁回其上訴，又指他身為警員，知法犯法，咎由自取。原獲保釋的休班警長須即時服刑。

上訴人莊志強，47歲。他早前被裁定，於2017年11月27日於油塘大本型商場的扶手電梯上，偷拍一名女子的裙底。

指手令語無倫次應裁無效

上訴人早前陳辭指，申請搜查上訴人記憶卡的手令，語無論次，不合乎常理，應被裁定為無效。上訴人指，手令的前言指所涉的是警察總部警政大樓22樓，但手令的授權部份則指記憶咭。上訴人認為，前言部份應是記憶卡或手機中的數碼內容，而非警務大樓。

官指搜查範圍清晰明確

惟法官指，手令內容的表述或許有改善空間，但手令所述批准搜查的範圍，是清晰明確。法官認為，情況不致令手令無效或失效。

此外，上訴人質疑，原審裁判官裁定他故意以手機拍攝，缺乏證據基礎。法官則認為，原審裁官的裁決是穩妥，有充份證據支持。

判監難稱有誤

判刑方面，法官認為原審裁判官判斷即時監禁，難稱有誤。上訴人是一名警員，是一個知法犯法的情況。上訴人犯案非一時衝動或瞬間判斷失誤，面對懲罰，是咎由自取。法官認為，判刑不是明顯過重。

案件編號：HCMA619/2018