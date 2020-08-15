涉騙學警班24萬｜警長涉收班費送禮等歛財　被裁定全部罪名不成立

警長在警校任教時，涉嫌巧立名目向一班學警收取多筆費用，包括收取大筆班費、要學警支付師兄的文具設施的「頂手費」、夾錢買禮物，更聲稱為他們代購藥物而收取費用等，疑在半年內騙取該班30名學警24萬元，有學警供稱因怕未能畢業或要吃苦而啞忍，最終有學員匿名向班主任投訴。警長卻否認指控，案件早前在區域法院審訊，法官今(15日)裁定被告以欺騙手段取得財產、公職人員接受利益及公職人員失當共4項罪名不成立，當庭釋放。

指被告大話連篇 卻難依賴學警口供

被告歐智威（39歲）被控兩項以欺騙手段取得財產、1項公職人員接受利益，及一項公職人員行為失當罪，法官今裁定被告4項罪名全部不成立。

法官指，儘管他認為被告在錄影會面中的說法謊話連篇，亦與辯方審訊時指出的案情不符，雖然他不接納辯方在審訊時的說法，但也難以依賴學警的證供，所以裁定被告所有控罪不成立。

控罪指被告於2012年12月17日至2013年6月22日，虛假地向第2170期警員訓練課程的30名受訓警員，表示各人須購買上一受訓警員留下的多種不同文具、設備、租用專業設備，以製作紀念相冊，不誠實地向該等警員取得24萬元；另外，被告又被指接受1萬元饋贈，以及利用他與受訓警員的專業關係，購買多部手提電腦、數碼相機、腳架、替換的電腦、藥物、以及受訓警員的紀念品等。

被告歐智威被裁定全部罪名不成立，當庭釋放，他離庭時未發一言，對記者提問一概搖頭。(李慧娜攝)

學員需付6千元承接費

控方案情指，被告在控罪期間，是警員訓練課程SS班的副班主任，該班共有30名受訓警員。受訓警員一般每月要支付約2500元「班費」，被告卻要眾人交4000元班費，又要各人另交6000元，作為接收上一班受訓警員留下的文具及器材的「承接費」。

收費製作紀念冊

被告在擔任副班主任期間，多次巧立名目歛財，包括聲稱為班員製作紀念冊，要求學警送他Photoshop電腦軟件，又稱要購買相機和腳架，以拍攝學警的步操過程，以糾正各人的姿勢；此外，他又曾稱要為學警代購止痾、止肚痛等藥物及手提電腦等；被告又曾稱要購買買禮物送給對班上有貢獻的班員等而收取費用。惟班員從沒收過有關紀念冊，購買的腳架又離奇失竊，學警要再掏腰包付錢賠償。

整理財政報告即拿出手寫單

當時為班上財政長的學警馬寶權獲豁免起訴書下作供，他稱有次全班被罰抄，班長私下向班主任求情，希望能減少罰抄數量，被告得知後當眾責罵班長，又威嚇會將他「革走」。馬指被告多次以不同原因從班費中取款，終有班員匿名向班主任投訴，被告遂要求班員稱，收費是用作支付班員因留堂所花的膳食費。當班主任要求財政長重新整理財政紀錄時，被告更拿出多張手寫單據，要求馬與另一財政長「揼返個報告出嚟」。

抽獎得手機卻為二手貨

至訓練課程近尾聲時，馬稱被告曾要班員每人付1000元作買禮物之用，被告並代購手提電話、太陽眼鏡及抱枕等，送給最有貢獻的班員，而每位班員亦各得一枝電筒作禮物。

馬又稱他雖然在被告安排的抽獎活動中抽中手機，但電話卻為「二手貨」，手機內不但已有照片，保護貼亦被撕開，馬又稱曾見被告用過同款電話。他直言因怕影響工作、遭與被告相熟的高層為難，所以從未作出投訴，而他因私人理由，現已離開警隊。

辦班上選舉選出誰最不合當警員

當時班上的另一名財政長翁子材，亦是在獲得豁免起訴書下作供，他供稱，被告曾在班內舉辦投票，選出最受觀迎，及最不適合做警察的班員，翁與班長及另一班員被選為最不適合做警察的三甲。當時被告把他們叫出去，並稱要「革走」他們，又問班員要否給機會他們。因班員稱要給他們機會，被告則稱要再辦選舉，若3人再被選中，便要被革走他們，但最終沒再辦選舉。

案件編號：DCCC816/2019