新冠肺炎｜新增27宗確診　土瓜灣簡志亮診所配藥員醫生齊染疫

新冠肺炎第三波疫情持續，本港今日（21日）新增27宗確診個案，累計染疫人數增至4,632人。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有一宗無源頭個案涉及一名豐盛護老院院友，另有一宗初步確診個案涉及一名喜悅護老之家院友，兩院舍約130名院友及職員要接受檢疫。 此外，位於土瓜灣的簡志亮醫生醫務所的配藥員昨日確診，醫生亦初步確診，衞生署已聯絡求診病人及陸續安排測試，涉及約100人。

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截至今日凌晨零時，本港在過去24小時新增27宗確診個案，當中18宗是本地個案（個案編號介乎4606至4632），當中11宗涉及家庭群組或朋友聚會，另有7宗屬無源頭個案。張竹君表示，其中一宗無源頭個案屬於老人院個案，涉及位於葵涌的豐盛護老院一名81歲男院友（第4630宗），他可以在院內「周圍行」，暫時未知潛伏期有否外出，但8月16日曾因有其他病而求醫，19日開始氣促。老人院有70名院友及10多位員工要接受檢疫，老人院需安排撤離，或送到亞博社區治療設施、樟木頭老人度假中心或薄扶林檢疫中心。

張竹君表示，有一宗初步確診個案涉及另一間老人院，是位於大角咀的喜悅護老之家。初步確診院友因要到廣華醫院洗腎，故要定期接受檢測，上周測試呈陰性，昨日開始發燒。由於該院友可外出，在潛伏期亦曾與家人共膳，故不排除社區感染，有約40位院友及約10位員工要接受檢疫，同樣要安排撤離。由於協助洗腎的醫護有穿著合適個人保護裝備，加上無進行霧化或高風險程序，故沒有醫護列作密切接觸。

本港今日新增27宗確診個案，累計染疫人數增至4632人。（余俊亮攝）

衞生署聯絡近期曾到診所病人做檢測

此外，昨日確診的一名診所配藥員（第4583宗），工作地方是位於土瓜灣的簡志亮醫生醫務所，該處涉及一名醫生、五名護士、一名配藥員及一名清潔工，當中醫生亦初步確診。張竹君表示，已聯絡無病徵的工作人員及送入檢疫中心，配藥員最後上班日子為8月12日，翌日開始發燒，發病前兩日有去求診的病人已聯絡及陸續安排測試，涉及約百人。她又指，醫生沒有出現病徵，因配藥員確診而接受檢測，有機會互相傳染，但配藥員的感染源頭未明。

至於爆疫的葵涌貨櫃碼頭，張竹君表示共派出7,600個樣本瓶，已把其中6,800多個樣本瓶交予衞生署化驗，截至昨晚已測試約5,000個。

新增9宗輸入個案

今日新增9宗輸入個案中，6人由印度來港，其中3人乘客印度航空AI314航班在8月14日到港，該班機累計17人確診。其餘輸入個案包括一名由俄羅斯到港的機組人員，餘下兩人分別由美國及加拿大到港。