全民檢測｜9月1日啟動自願普及社區檢測　林鄭月娥︰願檢盡檢

本港第三波新冠肺炎疫情持續。特首林鄭月娥今日（21日）下午3點召開記者會，公布將於9月1日推出一次過的自願普及社區檢測，「邊個願檢，盡量同佢檢，佢願檢就得啦。」詳情及細節會在未來一周完全敲定及展開，希望在兩周內完成，交由由公務員事務局領導。 林鄭強調全民檢測「呢個能力係嚟自中央。」實驗室人員由中央承擔，以外的安排包括如何採集、送樣本，由特區政府負責。

大海撈針檢測 令群組更安心

林鄭月娥披露近來的特定群組檢測結果，普通科門診檢測量的確診率0.24%；特定群組確診率為0.02%。3.6萬個院舍員工已經完成第一輪檢測，只有1人確診，將會做第二輪測試；運輸署安排下，2萬個司機檢測，12人確診；餐廳食肆街市群組，13萬人檢測，28人確診。她認為大海撈針這個說法並無錯，但找多一個個案，就令該群組更安心。

就病理學檢測，她指會交由醫管局、衞生署負責，稍後會加入兩所大學。有病徵、高風險、密切接觸者，現每日檢測量可做到1萬個至1.2萬個，「遠高於袁國勇教授提出的7,000個。」

新增特定群組涉40萬人，如電梯維修員，郵差，漁民等。這個檢測能力完全要靠私營化驗所。林鄭形容，半年前並無此能力，因為這裏有幾十萬人，「今日經過大家努力，引進新服務提供者，今日每日檢測量係數萬個。」

+ 2

「呢個能力係嚟自中央」

她續指，政府有三管齊下方法，包括由醫管局、衞生署負責的恆常病理學檢測，稍後會加入兩所大學的實驗室，有需要會外判予私人機構，對象是有病徵、較高風險、密切接觸者，現8月平均每日檢測量可做到1萬個至1.2萬個，「已經遠遠高過袁國勇教授早階段講的每日7,500個。」

另外，新增特定群組涉40萬人，如酒店接待員工、電梯維修員、郵差、漁民等，其中有10萬人為前線公務員，會陸續為他們免費檢測。林鄭指，「這個檢測能力完全要靠私營化驗所。」她形容，半年前完全並無此能力，因為這裏有幾十萬人，「今日經過大家努力，亦都引進新服務提供者，今日私人化驗所每日檢測量係數萬個甚至更加多。」

未來將推出一次過的普及社區檢測，「邊個願檢，盡量同佢檢，佢願檢就得啦。」林鄭月娥強調「呢個能力係嚟自中央。如果無中央呢次支援額外實驗室同化驗人員呢，恐怕三管齊下嘅呢一管，特區政府係無能力展開。」實驗室人員及工作由中央承擔，實驗室以外的安排包括如何採集、送樣本、聯絡市民，由特區政府負責。

亞洲博覽館增建方艙醫院及臨時醫院

另外，林鄭月娥公布，中央政府支援香港抗疫三大項目，包括一次過的普及社區檢測，9月1日開始，希望在兩周內完成；在亞博館建設社區治療設施，內地稱為「方艙」，配置最多1000張病床，有負壓系統，爭取數星期內完成。

另外，在亞博館旁，3.2公頃的二期土地上，新建兩層的臨時醫院，提供800病床的負壓病房，有病房、間隔、氧氣供應等，但無手術室，興建時間預計用4個月。林鄭月娥表示，「代表香港的市民，對於中央政府今次支援我哋抗疫，表示衷心嘅感謝。」

8月1日，亞洲國際博覽館社區治療設施啟用，並初期於1號展館設置500張病床。醫管局聯網服務總監楊諦岡指出，亞博館社區治療設施收治的患者是新冠病毒確診者，醫管局只有「社區治療設施」和「社區隔離設施」概念，並無「方艙醫院」或「火神山醫院」等概念。（梁鵬威攝）

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼