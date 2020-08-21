全民檢測｜政府傾向私家醫生做足八小時　西醫工會楊超發：有分歧

全民檢測的細節預料今日（21日）公布，有份參與會議的西醫工會會長楊超發表示，計劃料於9月1日開始，約有百多名私家醫生有興趣參加，但政府擬要求他們做足八小時，若屬實肯定會使不少醫生卻步。他形容今次私家醫生是「民兵」保護市民。另外，社會工作者總工會外務副主席張志偉透露，政府曾視察非政府組織的多層社區中心，相信有意選用作進行全民檢測的場地。不過，他擔心多層社區中心內仍然會有其他服務，包括有高危群組在內，若政府只要借用料部分非政府組織會拒絕，但至今仍未知政府會是借用或徵用。

據悉，全民自願檢測計劃9月1日開始，為期14日。（資料圖片 / 羅國輝攝）

政府將推出全民檢測，曾與政府開會的西醫工會會長楊超發今早在港台節目《千禧年代》透露，計劃會由專人採用鼻㧢咽拭子測試或深喉唾液測試，由9月1日開始為期14日。醫護人員會分三更，每更四小時工作，但消息指政府要求醫生要連踏兩更，即每日要做足八小時。

楊超發對醫生工作的時間與政府有分歧，政府傾向醫生要做足八小時，「政府一定要咁，有部私家醫生會退卻」，因不少醫生要兼顧診所的工作，變相可能要工作長達十六小時，「好多醫生都頂唔順。」另外，有私家醫院及老人院管理層要求參加計劃的醫護，復工前要有私家醫院及老人院管理層，「要攞三、四日自己假，減低佢哋參與意慾。」

現時私家醫生約有百多至二百人有意參加，政府會提供N95等的防護裝備等，但實際運作仍未落實。

楊超發指出，私家醫生為服務社會甘願冒着受感染風險，影響診所，家人等，「要為今場細菌戰打仗」，私家醫生雖然不是「正規兵」如同「民兵」，面對疫情都要「拎枝槍保護我哋香港市民」。

至於有不少專家批評全民檢測的成效低，或市民的反應不佳，楊超發坦言民政署早前在疫區的檢測都只得三成，部分人更只為領取一盒口罩，轉頭便將樣本瓶掉進垃圾筒，政府需要思考有什麼誘因去吸引市民做檢測，以找出隱形患者。

政府有意借用13間社區中心作場地

社會工作者總工會外務副主席張志偉指出，民政署、衞生處及機電署早前已落區視察非政府組織社區中心，擬租用作全民檢測的場地。他稱，非政府組織共有13間社區中心，但這些多層的社區中心服務對象由幾歲的小朋友至長者，他們都是高危人士，質疑若檢測的人士或會與他們出現交叉感染，「好多都喺得一個出入口，係咪真係適合做呢啲高危活動？」

他認為，政府有過百間社區會堂、體育館等，全民檢測的場地應先選擇該些地方。而13間非政府組織擁有的社區中心，大多為組識的自置物業，若政府只是借用，他相信部分非政府組織會拒絕，「如果借用應該都可以拒絕，但如果徵用呢？」希望政府可以盡快公布計劃詳情。