全民檢測｜由聶德權領導　林鄭月娥：18萬公務員好樂意參與

政府今日（21日）召開記者會交代普及社區檢測計劃詳情。特首林鄭月娥表示，除了採樣外亦包括文書、登記、統籌、協調等工作，由於涉及大量人手，18萬公務員「好樂意參與」，將由公務員事務局局長聶德權領導是次計劃。 聶德權指，會在18區設置社區檢測中心，除了會有醫護人員在場當值，公務員或退休同事亦會在中心內擔當行政支援的角色，負責登記及場地管理。

普及自願檢測將於9月1日展開。（羅君豪攝）

政府今日公布，普及社區檢測計劃將於9月1日展開。林鄭月娥對中央承擔實驗室內的檢測人員和服務表示感謝，並強調實驗室外如何採集及運送樣本，均有特區政府負責。

聶德權表示，強化檢測能力及數量對控制疫情十分重要，普及檢測在中央的支援下才有條件落實推行，目的是盡早識別社區內、特別是隱性患者，以切斷社區傳播鏈。

普及檢測為期不多於14日 經網上預約

計劃於下月1日推行，為期7日，視乎進度延長不多於7日。對象除了咽喉有疾病等不適合檢測的人士，以及6歲以下的小童，所有沒有病徵的永久性居民均可接受服務。政府在正式接受網上預約前會再交代細節。

市民登記時需提供姓名、身份證號碼及電話號碼，並於網站選擇檢測的地點及時段。全港18區將設多個社區檢測中心，開放時間為上午8時至下午8點，當中包括一小時的清潔及消毒。檢測採用鼻腔咽喉合併色紙樣本，結果為陰性的市民會收到短信通知，呈陽性的市民則由衞生署致電並安排送院。