全民檢測｜林鄭：若非中央支持　特區無法展開　代表港人感激中央

特首林鄭月娥今日（21日）下午3點召開記者會，公布全民檢測詳情，希望香港的病毒檢測工作三管齊下，檢測對象包括密切接觸者、高風險工作，以至全民自願檢測。林鄭強調，香港沒有能力進行普及檢測，若沒有中央支援額外實驗室及化驗人員，恐怕特區政府是沒有能力展開有關計劃，三管齊下抗疫，對此林鄭表示要代表港人感激中央政府。

林鄭月娥強調，香港沒有能力進行普及檢測，在得到中央的協助下，才可以三管齊下抗疫，並指要代表港人感激中央政府。（資料圖片 / 羅國輝攝）

林鄭月娥指，三管齊下的病毒檢測工作包括，第一類型的病理學檢測，屬恆常工作，由醫管局及衞生署負責，稍後會加入兩間大學的實驗室。8月的平均檢測量為10,000至12,000個樣本，對象為高風險人士，如出現病徵人士及密切接觸者。

第二類的特定檢測群組為按需要、會定期覆檢的人士，如工作環境屬高風險的安老院舍職員、電梯維修員等，政府願意為他們提供免費的檢測，並交由私營化驗所處理，又指港府現時已引進更多私人機構進行檢測，全港一日的私營檢測量高達數萬個。

至於第三類的病毒檢測工作為單次全民檢測，即使是沒有病徵、非高風險人士或職業的市民，亦可自願進行檢測。林鄭強調，香港自身並沒有能力進行全民檢測，現時可推行普及檢測的能力來自中央政府，如沒有得到中央協助下，無法三管齊下，又透露由中央承擔實驗室人員，而實驗室外則交由特區政府負責。

行政長官林鄭月娥指要代表港人感激中央政府支援香港抗疫工作。（羅君豪攝）

林鄭月娥指，經過港澳辦的統籌及國家衞健委的協調下，中央政府支持香港的抗疫工作分為三大項目。

第一為社區普及檢測，下月1日開始，爭取於兩周內完成；第二為於亞洲國際博覽館內建設社區治療設施，配置最多一千張病床，部分設負壓系統，爭取幾個星期內完成；第三個項目為於亞博旁的土地興建臨時醫院，初步設計樓高兩層，提供可容納800張病床的負氣壓病房，以及相關醫療設施，設計類近一般醫院，只是沒有手術室，目標4個月內完成。

林鄭強調，中央支持香港的工作將會依照香港的法規進行，經過一段時間的磋商後，現時已逐步敲定細節，又為以上的支援工作代表港人感激中央。

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另外，記者會上發展局局長黃偉綸，也就內地支援興建在亞博館旁的臨時醫院，再一次對中央政府、廣東省政府、深圳市政府表達謝意。