新冠肺炎｜飲食業前後失守　禁晚市堂食收入減　指業主加租五成

新冠肺炎疫情第三波爆發已個半月，食肆晚市禁堂食，生意銳減。雖然過去政府曾提供兩輪食肆相關援助，有議員反映，疫市下各店經營已十分困難，但仍有業主無理加租，甚至加幅50%。有見及此，地區團體社區前進聯同多位油尖旺區議員及小店店主，表達疫市經營下的困難及訴求，更望能與有關當局會面，並要求政府盡快落實第三輪基金為飲食業提供及時援助。

地區團體社區前進今（21日）聯同多位油尖旺區議員及小店店主表示食肆經營困難，促政府推行第三輪抗疫基金。（陳浠文攝）

領取保就業計劃 愈攞錢愈蝕錢

地區團體社區前進今日聯同多位油尖旺區議員及小店店主，表達對政府近月收緊限聚令及社交距離政策的不滿。他們亦批評政府沒有對飲食業有任何支援，只顧大商家，但忽略小店在疫市經營下的困難。食肆不單止因措施而收入減少，更要面對業主大幅加租。有店主要到銀行借貸，或是動用自己的積蓄。

阿媽靚湯店主劉先生表示，公司有分店位於商貿區，多數都是附近上班人士會來光顧，生意額因不少人在家工作而大幅減少，「原本一日2萬蚊，依家得3,000蚊，唞唔到氣。」他又坦言，保就業計劃所撥出的款項都不足以發薪金給員工，「唔開舖都唔使蝕咁多，但攞叿都要迫住蝕。」

阿媽靚湯店主劉先生表示，隨著政府建議「在家工作」安排，不少位於商貿區的食肆生意額因而大幅減少。（陳浠文攝）

牌照在業主手 蠶食經營者所得政府資助

籽樂廚房店主Gladys表示，政府禁止夜市堂食的政策，令她難以經營。店內有聘請聾人、傷殘及學習障礙人士，「識做堂食不等於識做外賣」，他們難以處理送外賣及接電話訂單，更無法一時三刻學會相關技能。她坦言，營運食肆的存在價值，原是希望鼓勵中小企業老闆聘請弱勢社群，但她也作為中小企業老闆，面對這困境，她亦無能為力。她希望政府所推行的政策是對應民生，並不是「堅離地」。

食肆不單止因措施而收入減少，更要面對業主大幅加租。油尖旺區議員胡穗珊近日接到不少油麻地及旺角個案指，因牌照在業主手上，繼而抗疫基金會流到業主手上，並不是營運者，令到實際營運者得不到資助，期望政府在推行第三輪抗疫基金時關注到這些問題。油尖旺區議員朱江瑋指，政府在要求業主減租同時，卻有業主疫市加租加幅50%，或是牌照在業主手上，並由業主自行申請，以此作為加租要脅。

油尖旺區區議員促請政府動用抗疫基金下的80億港元後備基金，盡快為食肆提供應急津貼申請及發放方式可仿效首次飲食業抗疫基金，讓持有食物製造廠或普通食肆牌照之營運者可盡快獲得支援，包括補貼50%租金，並向全港市民發放消費券，提高消費意欲。