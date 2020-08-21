新冠肺炎｜袁國勇視察食肆倡設執枱專員　黃傑龍：換氣問題待解決

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（20日）聯同多個政府部門，到九龍灣淘大花園的住宅大堂及多間食肆視察。 「稻苗學會」會長黃傑龍今日（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，袁國勇視察時關心交叉感染的風險，指出若重開食肆需要有執枱專員。他指業界有共識設執枱專員，而現時不少食肆已達換氣六次的要求，部份食肆不足六次，或可以UV消毒殺菌燈或高效能空氣清新機作替代。

「稻苗學會」會長黃傑龍。（資料圖片）

「稻苗學會」會長黃傑龍昨日（20日）在Facebook專頁稱，袁國勇與多個政府部門到淘大花園內視察五間食肆，包括其集團旗下的牛涮鍋，當中討論洗碗過程、執枱專員、換氣率等議題，並在下午進行網上會議，他指：「其實教授都講做到好似我旗下食肆呢個水平完全可以聽日就開返冇問題。」

黃傑龍今日（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，袁國勇日前與食環署、機電署、環保署視察時關心交叉感染的風險，指出若重開食肆需要有執枱專員。他指業界有共識設執枱專員，當中對小店有困難，但「困難不比執笠大。」他又稱，可安排員工穿上印有「執枱專員」的反光衣，方便食客監察。

至於換氣系統要求，他說申請食肆牌照要求每小時有4至5次換氣，而不少食肆已達換氣六次的要求，對於不足六次食肆，或可以UV消毒殺菌燈或高效能空氣清新機作替代。黃傑龍指，與專家會議後覺得他們不是離地，而政府及專家亦想協助他們生存，認為若能解決上述問題，或可有條件重開晚市。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目上提到，淘大花園認真吸取2003年「沙士」的教訓，於屋苑保持環境清潔，公共空間通風，及在清潔後拍照作紀錄等。他又指，部份食肆亦有做好防疫措施，認為食肆應做好衛生及通風、分開員工處理乾淨及污糟的餐具、改用電子貨幣，及改善間板分隔食客。他指，曾與瑪麗醫院的食肆溝通，指他們現時改用十字形的間板分隔食客，並提醒他們除下口罩後不對話。

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