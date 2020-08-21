確診餐廳｜北角丼丼屋等8食肆上榜　兩患者曾到良景廣場金大班

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署本周四（20日）晚更新確診個案14日內行程。據資料顯示，周四新增八間餐廳曾有確診者到訪過，當中一名居於北角健威花園B座的37歲確診男子（#4547），報稱到過北角三間餐廳，包括健威坊大家樂、健康邨1期的麥當勞，以及健威坊丼丼屋。 另外，新確診的#4599為69歲男子，他報稱曾到訪過屯門良景廣場金大班，而於周日（16日）確診的32歲男子（#4412）同樣報稱到訪過同一間餐廳，兩人同為源頭不明個案。

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近期三患者曾到屯門良景廣場

根據衞生署最新資料顯示，新確診的69歲男患者（#4599）住在屯門山景邨景麗樓，於8月13日發病。他報稱曾到過良景廣場金大班。翻查資料，共有兩名確診者潛伏期曾到該餐廳，另一人為居住在屯門田景邨田裕樓的#4412病人，患者同樣於8月13日發病。

另一新增的確診個案#4598為一名46歲女子，她報稱也曾到過屯門良景廣場，但只是去意樂餐廳。於周日（16日）報告確診的62歲男子（#4468），報稱曾到過九龍灣國際展貿中心的蕃滿門，他居住於清水灣坑口永隆路海嵐居，沒有病徵。

居北角健威花園患者曾到樓下商場健威坊的大家樂及丼丼屋。（資料圖片）

居黃埔花園婦人曾到紅磡富臨漁港

新上榜餐廳方面，紅磡及北角各有三間餐廳新上榜，54歲女子（#4595）於8月15日發病，居住於紅磡黃埔花園4期棕櫚苑5座，為源頭不明個案。她報稱曾到九龍城區紅磡寶石戲院大廈富臨漁港及黃埔新天地百寶坊的翠河餐廳；同時到過聖德肋撒醫院、紅磡市政大廈及藍田綜合大樓，相信是在大樓五樓及六樓藍田公共圖書館工作的確診康文署圖書館職員。

居於紅磡信用街6號僑偉大廈的28歲確診男子（#4049），則報稱到過紅磡崇富洋樓的源都冰室，他於8月7日起發病。

北角今日新增的三間餐廳，全是居在健威花園B座的37歲男患者（#4547）。他於本月10日發病，周二（18日）確診，，為源頭不明個案。他報稱潛伏期到訪過樓下商場健威坊大家樂和丼丼屋，以及附近健康邨1期的麥當勞。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼