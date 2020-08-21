何文田站行人隧道沉降指標上調2.5倍至71毫米　上蓋地盤准復工

去年由於安裝於連接忠孝街、佛光街及何文田站的行人隧道監測點沉降記錄超逾預設停工指標，何文田站上蓋物業的私人發展項目於去年9月19日暫停有關打樁工程。 政府發言人今日（21日）表示，屋宇署確認現時有關鐵路設施結構安全，考慮不同意見後，已暫停的建築工程將可於8月28日起分階段復工。有關項目的註冊承建商會先恢復於不受沉降影響範圍的工程；至於有關行人隧道附近的建築工程，則須先完成緩解措施中的灌漿工程，並向屋宇署提交灌漿工程成效評估，只有在屋宇署滿意灌漿工程成效後，註冊承建商方可繼續餘下的工程。 當局又指，有關項目的註冊結構工程師已進行全面及詳細的工程學分析，分析結果顯示行人隧道範圍的預計沉降幅度在71毫米內，此沉降幅度對行人隧道的結構安全不會造成影響。屋宇署接納將行人隧道的預設暫時停工沉降指標，由20毫米修訂為71毫米，上調2.5倍。

政府表示，何文田站上蓋物業的建築工程獲准於8月28日復工。（資料圖片）

去年9月19日凌晨，安裝於連接忠孝街、佛光街及何文田站的行人隧道監測點的沉降記錄達到21毫米，超出20毫米的預設停工指標，故何文田站上蓋物業打樁工程於當日早上暫停。

政府發言人今日表示，負責上述建築工程的註冊建築專業人士已於事後向屋宇署提交事件報告，並建議適當緩解措施，以減低建築工程對附近鐵路設施結構安全的影響。有關註冊建築專業人士及後要求復工。

當局指，屋宇署確認現時有關鐵路設施結構安全，港鐵公司已獲徵詢，並確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。就工程復工事宜，機電署亦確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。故考慮上述意見後，有關復工要求今日已獲接納，已暫停的建築工程將於8月28日起分階段復工。

另外，有關項目的註冊結構工程師已進行全面及詳細的工程學分析，分析結果顯示行人隧道範圍的預計沉降幅度在71毫米內，此沉降幅度對行人隧道的結構安全不會造成影響。

木工程拓展署轄下的土力工程處及路政署已分別就土力工程事宜及公共道路設施方面，接納該註冊結構工程師對預計沉降幅度的分析及估算。由於有關修訂符合《建築物條例》（第123章）的規定，故屋宇署接納將行人隧道的預設暫時停工沉降指標修訂為71毫米。港鐵公司亦表示，經修訂的預設暫時停工指標不會影響鐵路運作安全。

發言人表示，因應何文田站的情況，屋宇署在批准有關打樁及挖掘工程的修訂圖則時已施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全。而屋宇署、機電署及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全。