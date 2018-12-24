【沙中線．直擊】屯馬線明年中通車在望？　何文田站試車片段曝光

沙中線紅磡站擴建月台屢爆工程問題，令原定明年通車的屯馬線（即大圍至紅磡段）通車日期出現變數，不過，港鐵主席馬時亨早前指，沙中線通車日期仍存變數，但期望「屯馬線」以明年中全條通車為目標。亦有意見指，港鐵應分階段局部通車，先開通烏溪沙至鑽石山，以至何文田一段。 《香港01》記者今（24日）在何文田站，發現有列車正在試行，並拍攝到試車片段，發現向西列車沒有在何文田站月台掉頭，而是繼續往「剪筋風波」愈演愈烈的紅磡站方向行駛。此外，有鐵路迷拍攝到屯馬線何文田站試車情況，測試列車暫時穿梭於何文田及部分九龍區的車站之間。

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何文田有列車「一路向西」 往紅磡站方向駛去

今日記者在何文田站沙中線（未來屯馬線）月台所見，圍板已拆除，兩邊月台都有試車列車駛經，車輛只停站一至數分鐘，沒有開門。車上除了車長，還有穿上反光衣工作人員同行；月台另有工作人員在進行檢查工作。

其中向東行列車車頭顯示終點站為烏溪沙；向西列車沒有在何文田站月台掉頭，而是繼續往紅磡站方向行駛，而車頭顯示終點站是屯門，即日後屯馬線西面終點站，不過未知列車是否在隧道內掉頭、抑或直駛往「剪筋風波」愈演愈烈的沙中線紅磡站。

此外，鐵路迷團體「鐵流」在社交網站透露，何文田站L4層的圍板開始陸續拆走，他們上周五在何文田站拍攝到港鐵屯馬線的試車片段。鐵流指，屯馬線的測試列車暫時穿梭於何文田及部分九龍區車站之間，列車上的動態路線圖均已加入屯馬線的資料，以一頁過方式，顯示了屯門至烏溪沙各站。

鐵流表示，測試列車包括西鐵線D349/D350 (T25)、D367/D368 (T34)及一列尚未投入服務的C-Train。而屯馬線月台幕門的設計融合了近年新線及現有西鐵線款式，例如玻璃門底部為金屬板等。

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沙中線紅磡站爆出施工質量有問題，港鐵由本月10日起，鑿開紅磡站月台層板至少80個位置，檢查內裡的鋼筋及螺絲帽，檢測及還原工作料需要最少16個星期完成。

沙中線大圍至紅磡段原訂明年中通車，但隨著接駁東西兩端的紅磡站工程醜聞愈揭愈多，能否如期通車成疑問。立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰早前曾稱，預料屯馬線有機會在明年中前局部開通，先由烏溪沙至鑽石山站，他亦正游說港鐵將局部通車的路段伸延至何文田站。

港鐵在5月公布，沙中線「東西走廊」敲定名為「屯馬線」，代表鐵路線兩個終點站連接的地區，即屯門站及馬鞍山烏溪沙站。至於「南北走廊」，即羅湖／落馬洲經紅磡站，再過海經沙中綫第二階段至金鐘站，則會維持叫「東鐵線」，而不會改名。換言之，「沙中線」只會視為興建項目名稱，日後不會有一條沙中線。